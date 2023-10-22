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Yer: İstanbul! Sosyal medyadan satıyorlardı, yakalandılar

22.10.2023 10:33 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da sosyal medya üzerinden silah satanlar takibe alındı. Jandarmanın düzenlediği operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda 32 tabaca ile 26 pompalı tüfek ele geçirildi.

Yer: İstanbul! Sosyal medyadan satıyorlardı, yakalandılar

Yasa dışı yollardan Türkiye'ye getirilen silahları Sosyal medya üzerinden satan şüpheliler İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin takibine takıldı. Jandarma ekipleri şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı.

3 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüphelilerin yasa dışı yollardan getirilen silahları sevk edileceğini tespit edilmesi üzerine Eyüpsultan'da bulunan 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 32 adet çeşitli çap ve markalarda ruhsatsız tabanca, 26 adet pompalı av tüfeği, 32 adet şarjör ve 128 adet fişek ele geçirdi.

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İNCELEMEYE ALINDI

Gözaltın alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edilirken, ele geçirilen silahların ise İstanbul İl Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü'nde incelemeye alındı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul silah

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