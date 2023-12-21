Yer: İstanbul! Sürücüler bu sokaktan geçmeye korkuyor, nedeni ise...

İstanbul Sultangazi'de bir sokakta fahri müfettiş krizi yaşanıyor. Araçlarını o sokağa park eden mahalleliye son günlerde adeta ceza yağıyor. Birisini ödeseler çok geçmeden bir başka ceza geliyor.

PEŞ PEŞE CEZA MAKBUZLARI GELDİ

Sultangazi'de bir sokağa araçlarını park eden mahalle sakinleri ve esnaf, son zamanlarda bin pişman oldu. İddiaya göre hepsine peş peşe ceza makbuzu gelmeye başladı. O cezaların nedeni de çok geçmeden anlaşıldı. Fahri bir müfettiş, başta park olmak üzere farklı farklı konularda ceza kesiyordu.

MÜŞTERİLER DE NASİBİNİ ALDI

Sadece mahallede yaşayanlar ve esnaf değil, dükkanlara gelen müşteriler de o cezalardan nasibini aldı.

MAHALLELİ İSYAN ETTİ

Bir mahalleli "Nerede boş yer olursa arabayı oraya park ediyoruz. Burası bir sokak. Bir bakıyoruz ki arabalarımızın plakalarına ceza kesilmiş. Bu sokakta böyle bir durum var şu anda. Bu sokağa girilmez-çıkılmaz diye bir tabela yok" dedi.

Show Haber'in haberine göre bir başka mahalle sakini ise "Kapımın önüne araç park edeceğim sen de gelip ceza yazacaksın. Bu da bir usulsüzlük" diye konuştu.





