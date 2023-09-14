Yer: İstanbul! Turist canına kıymak istedi, vatandaşlar ise cep telefonuyla kayda aldı

Olay, Beyoğlu Kazancı Yokuşu üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı binanın penceresinden dışarıya çıkan turist, henüz belirlenemeyen bir nedenle intihar girişiminde bulundu.

YOL ARAÇ VE YAYA TRAFİĞİNE KAPATILDI

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yere hava yastığı açtı. Polis ekipleri de yolu araç ve yaya trafiğine kapattı. Polisler, intihar girişiminde bulunan turisti ikna etmeye çalıştı.

CEP TELEFONUYLA KAYDETTİLER

İntihar girişimi nedeniyle Kazancı Yokuşu'nda trafik durdu. Yolda toplanan birçok kişi de intihar girişimini cep telefonu ile kaydetti. Yaklaşık bir saat sonra yorulan turist itfaiyenin açtığı hava yastığına düştü. Yara almadan yere düşen turist kontrol amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İntihar girişiminin sona ermesiyle trafik normale döndü.

Kaynak: DHA

