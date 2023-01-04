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Yer: İstanbul! Uçarak dükkana girdi, korkuya yol açtı: Saniyeler içerisinde gördüm

04.01.2023 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir atmaca yakaladığı serçe ile birlikte telefon mağazasına uçarak girdi. Dükkan sahibi ne olduğunu anlamazken atmaca korkuya yol açtı. Dükkan sahibi Bekir Hanoğlu, "Anlık olan bir olaydı, saniyeler içerisinde gördüm atmacanın içeri girdiğini" dedi.

Yer: İstanbul! Uçarak dükkana girdi, korkuya yol açtı: Saniyeler içerisinde gördüm

Beykoz’da geçtiğimiz gün yaşanan olayda, bir atmaca yakaladığı serçe ile birlikte telefon mağazasına uçarak girdi. Mağazanın içerisinde panik yapan atmacanın ayağındaki serçe ise kurtularak kaçtı. Dükkanın içerisinde sıkışan ve panik yaparak sağa sola uçan atmacayı dükkan sahipleri yakalamaya çalıştı. Mağaza sahibinin süpürge sapıyla atmacaya müdahalesi sonrası atmaca dükkandan uçarak çıktı. O anlar kameraya yansıdı.

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"SANİYELER İÇERİSİNDE GÖRDÜM"

Dükkan sahibi Bekir Hanoğlu, “Biz o gün oturuyorduk, telefonlar ile uğraşıyorduk. Anlık olan bir olaydı, saniyeler içerisinde gördüm atmacanın içeri girdiğini. Daha sonra atmacanın ayağında bir serçe gördük, serçeyi yere bıraktı ve içeri tekrar geldi. Tabii biz yırtıcı hayvan olduğu için korktuk. Bir süre uğraşıp çıkardık. Serçe de korkmuştu, biraz sevip öptüm sonra kendisi uçtu” dedi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Beykoz atmaca

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