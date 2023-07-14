Yer: İstanbul! Yanlış teşhis kabusu: Alzheimer dendi, gerçeği öğrenince şoke oldular: 1,5 ay boyunca yanlış ilaçları içmiş

İddiaya göre kardeşine hastanede Alzheimer teşhisi kondu ama yazılan ilaçların yan etkisi büyük olunca onu başka bir hastaneye götürdü. Doktordan "Kardeşiniz Alzheimer değil kas hastası" yanıtını alınca büyük bir şok yaşadı.

1,5 AY BOYUNCA YANLIŞ İLAÇLARI İÇMİŞ

Doktorun Alzheimer dediği adam kas hastası çıktı. Gülsen Sarıoğlu, kardeşi Cevat Sarıoğlu'nun Kozyatağı'nda bir hastaneye götürdü. Yapılan testler ve çekilen emar sonucunda Sarıoğlu'nun erkek kardeşine Alzheimer teşhisi kondu. Hastalık için verilen ilaçların yan etkileri vardı. Kardeşini tanıyamadığını ifade eden Sarıoğlu, Cevat Sarıoğlu'nun göz kapakları düşmüş, şişmiş gibi olduğunu söyledi. Hal böyle olunca Sarıoğlu kardeşini farklı bir hastaneye götürüp test yaptırdı. Sarıoğlu o test sonucunda büyük bir şok yaşadı. Kas hastalığı teşhisi konan Cevat Sarıoğlu, 1,5 ay boyunca yanlış ilaçları içmiş, görmesi gereken tedavisi geçikmişti. Şimdi ise tek istekleri yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi.

"11 GÜN HASTANEDE YATTIK"

Show TV'nin haberine göre yaşadıklarını anlatan Gülsen Sarıoğlu şunları ifade etti:

"Yanlış tanı, yanlış ilaç. Biz bunlardan şikayetçiyiz. Kardeşimi uçurumun kenarından aldım. Yürürken düşmek, dalgınlık ve unutkanlık gibi şikayetleri vardı. Yerinden bile kalkmadan baktı, baktı, muayene bile etmedi. Başka bir hastanede Alzheimer olmadığı, bir kas hastalığı teşhisi kondu. 11 gün hastanede yattık. Son derece fazla zarar gördü. 1,5 ay Alzheimer ilacı içti bu çocuk."

