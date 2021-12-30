HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yer: İstanbul! Yoğun bakımdaki hastaya cinsel saldırıda bulunmuştu... Şok sözler: Gaflete düştüm

Yer: İstanbul! Yoğun bakımdaki hastaya cinsel saldırıda bulunmuştu... Şok sözler: Gaflete düştüm

30.12.2021 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mayıs ayında Zeytinburnu'ndaki bir hastanede meydana gelen olayda kadın hastaya cinsel saldırıda bulunan, hasta bakıcı N.Ö. "cinsel saldırı" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. N.Ö. savunmasında, ''7 yıldır hastanede çalışmaktayım. Bu zamana kadar yanlış bir hareketim olmadı. Bir gaflete düştüm'' dedi. Esas hakkında son savunmasını yapan sanık avukatı ise, ''mağdur hastaların duasını almıştır'' sözlerini sarf etti. Mahkeme başkanı bu sözler üzerine ise "İnsan tahlili yapmıyoruz'' dedi.

Yer: İstanbul! Yoğun bakımdaki hastaya cinsel saldırıda bulunmuştu... Şok sözler: Gaflete düştüm

Olay, mayıs ayında Zeytinburnu’nda bulunan bir hastanede meydana geldi. Z.A. koronavirüs tanısı ile yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Yoğun bakım servisinde görevli hasta bakıcı N.Ö. bakım işlemlerini yapmak için Z.A.’nın odasına girdi. Bakım yaparken Z.A.’ya cinsel saldırıda bulunan N.Ö. odaya gelen hemşire tarafından fark edildi. Gözaltına alınan N.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

''İNSAN TAHLİLİ YAPMIYORUZ''

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık N.Ö. bulunduğu cezaevinde getirildi. Taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Esas hakkında son savunmasını yapan sanık avukatı şunları söyledi: "Mağdur dinlendiği celsede sanık için defalarca ‘iyi bir insan’ ifadesini kullanmıştır. N.Ö. benim annemin yoğun bakımda kaldığı süre boyunca anneme ve bana yardımcı oldu. Diğer hastaların duasını aldığını düşünüyorum" demesinin üzerine mahkeme başkanı "İnsan tahlili yapmıyoruz. Mahkemede herkes eşittir" dedi.

Son dakika: Doktor hastasına cinsel saldırıda bulundu! İç çamaşarını da eşi getirdi...Son dakika: Doktor hastasına cinsel saldırıda bulundu! İç çamaşarını da eşi getirdi...

"GAFLETE DÜŞTÜM, ÜZGÜNÜM"

N.Ö son savunmasında şunları söyledi: "7 yıldır hastanede çalışmaktayım. Bu zamana kadar yanlış bir hareketim olmadı. O akşamki nöbetteydim. Yarım saatte bir hastaları dolaşmamız gerekiyordu. Çünkü hastaların idrar torbaları doluyor yeri geliyor patlıyor, temizliyoruz. Hemşire yanında oturuyordum. Bir hastanın odasından tak tak diye ses gelmeye başladı. Gittiğimde hasta kadın bezimi değiştirir misin dedi. Bu zamana kadar bir yanlışım olmadı, bir gaflete düştüm, üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti N.Ö'ye "cinsel saldırı" suçundan 9 yıl hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Screenshot_9

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Zeytinburnu’nda bulunan hastanede müştekinin korona virüs nedeniyle yoğun bakım servisinde yatmakta olduğu ve bakıma muhtaç olduğu kaydedildi. Olay günü müştekinin bakımını yapmak üzere içeri giren hasta bakıcı N.Ö.’nun müştekinin temizliğini yaptığı, daha sonra müştekinin istememesine rağmen vücudunun diğer bölgelerini de temizlemeye başladığı belirtildi. Göğüslerini temizleme bahanesiyle taciz ettiği , daha sonrasında odaya başka bir sağlık görevlisinin gelmesi ile şüphelinin müştekiden uzaklaştığı iddianamede yer aldı.

Şüphelinin olay günü alınan ilk ifadesinde temizlemek için içeriye girdiği bakımını yaparken ayağının kayarak müştekinin üzerine düştüğünü söyledi. Olay gününe ait kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra şüphelin söylediği gibi ayağının kayarak müştekinin üzerine düşmediği, müştekinin üzerinde uzun süre beklediği ve düşme şeklinde olmadığı iddianame belirtildi. Şüpheli N.Ö. hakkında "cinsel saldırı" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Kendimi aşka değil, işe verdim""Kendimi aşka değil, işe verdim"
PARTNER"Arkadaşız""Arkadaşız"
Otobüste çığlık çığlığa kavga! Yumruklarlar darbedildiOtobüste çığlık çığlığa kavga! Yumruklarlar darbedildi
Anahtar Kelimeler:
Zeytinburnu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emekli olan herkesi ilgilendiriyor! E-Devlet’ten kontrol edin...

Emekli olan herkesi ilgilendiriyor! E-Devlet’ten kontrol edin...

HDP davasında arbede! Salona komandolar girdi

HDP davasında arbede! Salona komandolar girdi

Ünlü oyuncuyla aşk yaşadığı iddiası kızdırdı! "Sübyancılarla..."

Ünlü oyuncuyla aşk yaşadığı iddiası kızdırdı! "Sübyancılarla..."

Yüz yüze eğitim duracak mı? Bakan Özer'den flaş açıklama

Yüz yüze eğitim duracak mı? Bakan Özer'den flaş açıklama

Dizlerinin üzerine çöktü ve "Öldürün daha iyi" dedi

Dizlerinin üzerine çöktü ve "Öldürün daha iyi" dedi

Flaş İmamoğlu açıklaması: Suçluysa görevinden alınmalı

Flaş İmamoğlu açıklaması: Suçluysa görevinden alınmalı

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Türkiye Asiye Ateş'e ağlarken bir pitbull dehşeti daha!

Türkiye Asiye Ateş'e ağlarken bir pitbull dehşeti daha!

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

TOGG'un bagajını açan İHA muhabirinin zor anları!

TOGG'un bagajını açan İHA muhabirinin zor anları!

Fotoğrafları porno sitelerine göndererek intikam aldı

Fotoğrafları porno sitelerine göndererek intikam aldı

450 bin lirayı kripto parada kaybetti dehşet saçtı

450 bin lirayı kripto parada kaybetti dehşet saçtı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.