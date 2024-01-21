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  4. Yer: İzmir! Babasını sırtından bıçaklayarak öldürmüştü: Cinayet sebebi belli oldu!

Yer: İzmir! Babasını sırtından bıçaklayarak öldürmüştü: Cinayet sebebi belli oldu!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
21.01.2024 13:51 | Son Güncelleme:
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İzmir'de babasını sırtından bıçaklayarak öldüren 20 yaşındaki B.İ.'nin cinayet sebebi ifade verince ortaya çıktı. B.İ.'nin babasını öldürme sebebi annesine bağırması olduğu öğrenildi.

Yer: İzmir! Babasını sırtından bıçaklayarak öldürmüştü: Cinayet sebebi belli oldu!

İzmir'in Karabağlar ilçesinde gerçekleşen korkunç olayda akşam 21.00 sıralarında B.İ. babası Cihan İnan ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonrası babasını sırtından bıçaklayarak öldüren B.İ., yakalanarak adliyeye sevk edildi.

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ANNESİNE BAĞIRDIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

B.İ. bıçakla babası İnan'ı yaraladı. Şüpheli, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak babasını bıçakladığını ve cinayet işlediğini söyledi. B.İ. olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Cihan İnan'ın sırtından aldığı 3 bıçak darbesiyle yaşamını yitirdiği belirlendi.

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Cihan İnan'ın cansız bedeni, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, B.İ.'nin yakalanması için çalışma başlattı. B.İ. olay yerine yakın bir sokakta yakalanıp, gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki ifadesinde; ilk önce sabah saatlerinde kaybolan kedisiyle ilgili babasıyla tartıştığını, akşam saatlerinde ise babası ile annesi arasında çıkan tartışmada babasının annesine bağırdığını duyunca sinirlenip, bu kez de kendisinin babasıyla yaşadığı tartışma sonucu olayı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi. B.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

(DHA)

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