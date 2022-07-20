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Yer: İzmir! Kızını başka bir adamla yakalayan baba dehşet saçtı

20.07.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de kızının bir kişiyle ilişki yaşadığı iddiası üzerine kızının evini basan baba dehşet saçtı. Pompalı tüfekle ateş açan adam, torunu M.Ç. ile M.K.'yı yaraladı. Yaralılardan 12 yaşındaki M.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan H.K.'nın olay esnasında torununun evde olduğunu görmediğini söylediği öğrenildi.

Yer: İzmir! Kızını başka bir adamla yakalayan baba dehşet saçtı

İzmir Buca'da bir adam, kızının yaşadığı evi basarak dehşet saçtı. Kızıyla tanımadığı adamın birlikte olduğunu duyan baba, pompalı tüfekle torunu ile adamı yaraladı. Yaralılardan 12 yaşındaki M.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan H.K.'nın olay esnasında torununun evde olduğunu görmediğini söylediği öğrenildi.

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POMPALI TÜFEKLE DEHŞET SAÇTI

Olay, sabah saatlerinde Ufuk Mahallesi 912. Sokak'ta bulunan tek katlı müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre kızının evinde yabancı bir erkekle birlikte olduğunu duyan H.K. (51), yanına aldığı pompalı tüfekle eve gitti. Evde tanımadığı ileri sürülen M.K.'yi (40) gören H.K., pompalı tüfekle adama ateş açtı. H.K.'nin torunu M.Ç. (12) ve evdeki M.K. pompalı tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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TORUNUNUN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayın şüphelisi H.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayın meydana geldiği ev ve çevresinde polis ekipleri incelemelerde bulundu. Yaralılardan M.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, diğer yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TORUNUNUN EVDE OLDUĞUNU GÖRMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Gözaltına alınan H.K.'nin olayı gerçekleştirdiğini itiraf ettiği, olay esnasında torununun evde olduğunu görmediğini söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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İzmir
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