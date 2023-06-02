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Yer: Kahramanmaraş! Roma dönemine ait... 1. derece arkeolojik sit alanı ilan edildi

02.06.2023 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bulunan Roma dönemine ait tümülüs, 1. derece arkeolojik sit alanı ilan edildi. Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, ilçeye bağlı Sarıyatak Mahallesi sınırlarında bulunan tümülüsü 1. derece arkeolojik sit alanı olarak ilan ederken, karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kurul kararında sit alanı ilan edilmesini müteakip de güvenlik önlemlerinin alınacağı bilgisi de yer aldı.

Yer: Kahramanmaraş! Roma dönemine ait... 1. derece arkeolojik sit alanı ilan edildi

Elbistan’da binlerce yıllık geçmişe sahip tümülüslerden biri daha sit alanı ilan edilerek koruma altına alındı. Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, ilçeye bağlı Sarıyatak Mahallesi sınırlarında bulunan tümülüsü 1. derece arkeolojik sit alanı olarak ilan etti. Kurulun kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINACAK

Kurul kararında; Elbistan Şehir Müzesi’nin tescil talebi doğrultusunda inceleme yapıldığı; sit alanı ilan edilmesini müteakip de güvenlik önlemlerinin alınacağı bilgisi yer aldı.

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Daha önce de yapmışlar! Yine yakalandılar Daha önce de yapmışlar! Yine yakalandılar

Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tümülüsle ilgili olarak şu tespitler yapıldı:

“Sarıyatak Mahalle merkezinin bin 200 metre uzaklıkta bölgeye hakim yükseklikte yer aldığı görülmüştür. Alanda; 8-10 metre derinliğinde dairesel kaçak kazı çukuru tespit edilmiştir. Söz konusu kaçak kazının yanında tümülüse ait olduğu düşünülen yapı kalıntıları görülmektedir. Tarihlendirme konusunda; yüzeyde seramik ve benzeri malzemeye rastlanmamış olsa da irice taşların yanı sıra toprak ve taş blok destekli yapının, bölgede varlığı bilinen bu tip tümülüslerin Roma dönemine ait olduğu tespit edilmiştir.”

(İHA)

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