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Yer: Kars! Yıllar önce dikilen ağaçlar suların çekilmesiyle ortaya çıktı

29.08.2021 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars’ta kuraklık nedeniyle baraj gölünün çekilmesiyle birlikte göl içerisinde kalan kurumuş ağaçlar da ortaya çıktı. Göl ortasında bulunan ağaçlar kuşların da dinlenme yeri oldu.

Yer: Kars! Yıllar önce dikilen ağaçlar suların çekilmesiyle ortaya çıktı

Kars’a yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve sular altında kalan Boğazköy’de köylülerin yıllar önce diktiği ağaçlar, evler ile birlikte sulara gömüldü. Havaların sıcak gitmesi ve kuraklığının etkili olmasıyla birlikte baraj gölü suları çekildi. Çekilen sularla birlikte ağaçlar da yeniden ortaya çıktı.

EN ÇOK KUŞLARA YARADI

Tamamen kurumuş olan ağaçlar su ortasında ilginç görüntüler ortaya çıkarırken, ağaçların ortaya çıkması ise en çok kuşlara yaradı. Ağaçların dallarına yuva yapan kuşlar dinlenme fırsatı bulurken, açların dallarındaki onlarca kuş görenlerin de ilgisini çekiyor.

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"ANILARIMI HATIRLAMAK İÇİN GELİYORUM"

Suların çekilmesiyle ağaçların ortaya çıktığını ifade eden vatandaşlar, “Şu anda biraz da su çekilmiş, tamamen kaybolan ağaçların üst noktaları görünüyor. Yerleşim yerleri ise tamamen sular altında, fotoğraf çekmeye geliyorum. Anılarımı hatırlamak için geliyorum buraya, yaşadığımız yerler, büyüdüğümüz yerler bu şekilde görünce hüzünleniyorum” dedi.

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Kaynak: İHA


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