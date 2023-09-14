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  4. Yer: Kayseri! 18 yaşındaki Edanur eski sevgilisi tarafından sokak ortasında öldürüldü...

Yer: Kayseri! 18 yaşındaki Edanur eski sevgilisi tarafından sokak ortasında öldürüldü...

14.09.2023 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de Edanur Çoban (18), eski sevgilisi Osman Ç. tarafından sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü. Şüpheli Osman Ç. olay sonrası kaçarken polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Yer: Kayseri! 18 yaşındaki Edanur eski sevgilisi tarafından sokak ortasında öldürüldü...

Dün akşam 22.30'da sıralarında Melikgazi ilçesinde gerçekleşen olayda 18 yaşındaki Edanur Çoban, işten eve dönerken eski sevgilisi Osman Ç. tarafından silahlı saldırıya uğradı.

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ŞÜPHELİ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Edanur Çoban tabanca ile açılan ateş sonucu vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, Osman Ç. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Edanur Çoban'ın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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cinayet Kayseri

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