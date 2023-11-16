Yer: Kayseri! Bebeğini çöp konteynerine attığı iddia edilmişti: O kadın hakkında istenen ceza belli oldu

Yeni doğmuş bebeğini havluya sarıp çöp konteynerine attığı iddia edilen F.T, iddianamede yer alan ifadesinde, suçlamayı reddetti.

ŞOKE EDEN İFADE

Bebeğinin sağ doğmadığını öne süren F.T, "Sabahtan akşama kadar bir umut, bebeğimin nefes almasını bekledim. Hatta emzirebilmek için sütümün gelmesi amacıyla duş aldım. Bebeğime zarar verme gibi bir niyetim yoktu. Bebeği istemeseydim, hamilelik süreci başında aldırabilirdim. Aklımdan dahi geçmedi." ifadelerini kullandı.

Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde 4 Temmuz'da çöp konteynerinde havluya sarılı bebek bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirlemiş, gözaltına alınan anne F.T. tutuklanmıştı. (AA)





