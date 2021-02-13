Yer: Kocaeli! 'Nöbet tutuyorum' dedi, yalanını komşusu ortaya çıkardı

Kaza, 21.30 sıralarında İzmit Şirintepe Mahallesi Bartu Sokak üzeri Çınarlıdere Viyadükleri altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaattin Budak adlı sürücü idaresindeki otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak Bartu Sokak üzerinde yağmur suyu kanalına devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kendi imkanları ile aracından yara almadan çıkan ve alkollü olduğu görülen sürücü Budak, olay yerine gelen polis ekiplerine, sürücü olmadığını söyledi. Kazayı görünce olay yerine geldiğini ve kaza yapanların aracı kendisine emanet ettiğini söyleyen sürücü Budak’ı ise sürücü olduğu iddiasıyla olay yerine çağırdığı komşusu ele verdi.

YALANINI KOMŞUSU ORTAYA ÇIKARDI

Uzun süre polisleri sürücü olmadığına ikna etmeye çalışan Budak’ın yapılan alkol muayenesinde, 1.78 promil alkollü olduğu belirlendi. Evde alkol alarak kaza yerine geldiğini ve kendisine emanet bırakılan aracın başında nöbet tuttuğunu iddia eden Budak, sürücü olduğu iddiasıyla olay yerine komşusunu çağırdı. Ehliyetine 1 yıl önce alkollü araç kullanmaktan el konulduğunu söyleyen Budak’ın olay yerine çağırdığı komşusu ise sürücü olmadığını evinden geldiğini söyledi.