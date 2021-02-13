HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yer: Kocaeli! 'Nöbet tutuyorum' dedi, yalanını komşusu ortaya çıkardı

Yer: Kocaeli! 'Nöbet tutuyorum' dedi, yalanını komşusu ortaya çıkardı

13.02.2021 13:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Yer: Kocaeli! 'Nöbet tutuyorum' dedi, yalanını komşusu ortaya çıkardı

Kocaeli İzmit'te alkollü şekilde direksiyonuna geçtiği otomobili ile yağmur suyu kanalına devrilen sürücü, polis ekiplerine sürücü olmadığını ve aracın başında nöbet tuttuğunu söyledi. Olay yerine sürücü olduğu iddiasıyla çağırdığı komşusunun itirafı sonrası kaza yaptığını kabul eden sürücüye 11 bin 244 TL ceza kesildi.

Kaza, 21.30 sıralarında İzmit Şirintepe Mahallesi Bartu Sokak üzeri Çınarlıdere Viyadükleri altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaattin Budak adlı sürücü idaresindeki otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak Bartu Sokak üzerinde yağmur suyu kanalına devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kendi imkanları ile aracından yara almadan çıkan ve alkollü olduğu görülen sürücü Budak, olay yerine gelen polis ekiplerine, sürücü olmadığını söyledi. Kazayı görünce olay yerine geldiğini ve kaza yapanların aracı kendisine emanet ettiğini söyleyen sürücü Budak’ı ise sürücü olduğu iddiasıyla olay yerine çağırdığı komşusu ele verdi.

YALANINI KOMŞUSU ORTAYA ÇIKARDI

Uzun süre polisleri sürücü olmadığına ikna etmeye çalışan Budak’ın yapılan alkol muayenesinde, 1.78 promil alkollü olduğu belirlendi. Evde alkol alarak kaza yerine geldiğini ve kendisine emanet bırakılan aracın başında nöbet tuttuğunu iddia eden Budak, sürücü olduğu iddiasıyla olay yerine komşusunu çağırdı. Ehliyetine 1 yıl önce alkollü araç kullanmaktan el konulduğunu söyleyen Budak’ın olay yerine çağırdığı komşusu ise sürücü olmadığını evinden geldiğini söyledi.

Polisleri sürücü olmadığını inandırmaya çalışan Alaattin Budak, "Ben bir şey görmedim. Ben arabayı kullanan değilim. Ben gördüm geldim, adamlar arabayı bıraktı gitti. Ben nöbet tutuyorum burada, ben araçta değildim. Ben arabayı burada gördüm. Abi yardım çağırmaya gitti. Ben de arabanın başında durdum. Bende alkol var. Evimde alkol aldım geldim. Bende ehliyet yok. Alkolden ehliyetimi kaptırdım zaten" dedi.

EHLİYETİNE 5 YIL EL KOYULDU

Komşusunun da itirafı ile kaza yaptığını itiraf eden Budak, polis ekiplerine ceza yazmamaları için uzun süre dil döktü. Üzerinden kimlik çıkmayan sürücü Budak’a, kısıtlama saatlerinde ehliyetsiz ve alkollü bir şekilde araç kullandığı gerekçesiyle toplamda 11 bin 244 TL ceza kesildi. Ehliyetine 5 yıl süre ile el konulan sürücü daha sonra ifadesi için polis merkezine götürülürken, kaza yapan araç ise çekici ile yoldan kaldırıldı.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Polis baskın düzenledi! Böyle yakalandılarPolis baskın düzenledi! Böyle yakalandılar
Bakan Akar ve komutanlar sınırdaBakan Akar ve komutanlar sınırda
Nasıl youtuber olunur? Ünlü bir Youtube fenomeni olmanın ipuçlarıNasıl youtuber olunur? Ünlü bir Youtube fenomeni olmanın ipuçları

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Çiftlik Bank işine dönmesin

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Çiftlik Bank işine dönmesin

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! İstanbullular dikkat

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! İstanbullular dikkat

"Şikayet edebileceğiniz bir yer varsa gidin edin" demişti! İrem Derici'ye ceza kesildi

"Şikayet edebileceğiniz bir yer varsa gidin edin" demişti! İrem Derici'ye ceza kesildi

Sahte gelin canlı yayında gözaltına alındı! Evlilik çetesi çökertildi

Sahte gelin canlı yayında gözaltına alındı! Evlilik çetesi çökertildi

Uyuma numarası tutmadı, her şeyi itiraf etti

Uyuma numarası tutmadı, her şeyi itiraf etti

2 yolcuda koronavirüs çıktı! Tüm otobüs karantinaya alındı

2 yolcuda koronavirüs çıktı! Tüm otobüs karantinaya alındı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bugünden itibaren onlar da aşı olacak

Bugünden itibaren onlar da aşı olacak

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Samsun İl Sağlık Müdürü, aşı olduktan 25 gün sonra koronavirüse yakalandı

Samsun İl Sağlık Müdürü, aşı olduktan 25 gün sonra koronavirüse yakalandı

Kılıçdaroğlu: Bir saatte 2 milyon 200 bin dolar faiz ödüyoruz

Kılıçdaroğlu: Bir saatte 2 milyon 200 bin dolar faiz ödüyoruz

AKOM'dan uyarı geldi! Çok şiddetli olacak

AKOM'dan uyarı geldi! Çok şiddetli olacak

Diğer Haberler

Bakan Akar ve komutanlar sınırda

Bakan Akar ve komutanlar sınırda

Anayasa’nın ilk dört maddesi nedir? Anayasa’nın ilk 4 maddesi değiştirilebilir mi?

Herkes merak ediyor! Anayasa'nın ilk 4 maddesi nedir?

Korkutan mutant virüs uyarısı: Vuhan'dakine göre çok hızlı

Korkutan mutant virüs uyarısı: Vuhan'dakine göre çok hızlı

İSKİ su kesintisi 13 Şubat 2021! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

Sular ne zaman gelecek? 13 Şubat İSKİ su kesintisi listesi!

‘Başım ağrıyor’ deyip uykuya daldı, yatağında ölü bulundu

‘Başım ağrıyor’ dedi, yatağında ölü bulundu

Elektrik kesintisi listesi 13 Şubat İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

13 Şubat İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.