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Yer: Kütahya... "Nadir görülebilecek olayı kayıt altına aldım"

08.07.2023 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da yavruların da bulunduğu domuz sürüsü Porsuk Barajı'nda yüzerken görüntülendi. Gölette yüzen domuzları, baraj gölünde kuş gözlemi yapan doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alperen Akdemir görüntüledi. Akdemir, "Nadir görülebilecek olayı kayıt altına aldım." ifadelerini kullandı.

Yer: Kütahya... "Nadir görülebilecek olayı kayıt altına aldım"

Kütahya-Eskişehir kara yolu yakınlarındaki Porsuk Baraj Gölü'nde yüzen domuz sürüsü, gölün kayalık kısmından karaya çıktı.

DOMUZ SÜRÜSÜNÜ BARAJDA YÜZERKEN GÖRÜNTÜLEDİ

Baraj gölünde kuş gözlemi yapan doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alperen Akdemir, gölette yüzen domuzları görüntüledi.

AA-20230708-31625051-31625049-KUTAHYADA_DOMUZ_SURUSU_BARAJDA_YUZERKEN_GORUNTULENDI

Akdemir, doğada gözlem yaparken yaban hayatına ait birçok olaya şahit olduğunu söyledi.

AA-20230708-31625051-31625050-KUTAHYADA_DOMUZ_SURUSU_BARAJDA_YUZERKEN_GORUNTULENDI

"NADİR GÖRÜLEBİLECEK OLAYI KAYIT ALTINA ALDIM"

Porsuk Barajı'nın özellikle birçok kuş türüne ev sahipliği yaptığını, kara hayvanı olarak bilinen domuzları da suda görüntülediğini belirten Akdemir, "Kütahya'mız başta olmak üzere Türkiye'de farklı bölgelerde kuş ve yaban hayatı fotoğrafı çekiyorum. Porsuk Barajı'nda kuş fotoğrafı çekerken domuz sürüsünün yüzerek karaya çıktığına da şahit oldum. Nadir görülebilecek olayı kayıt altına aldım." ifadelerini kullandı. (AA)

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