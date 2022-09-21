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Yer: Malatya! Bu zamana kadar dibini gören olmadı, korkudan adım atamıyorlar

21.09.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da bulunan mağaraya kimse adımını bile atamıyor. 'Korku mağarası' olarak bilinen yerin 1750 rakımlı ve 80 metre olduğu belirtilirken, bölgede turist rehberliği yapan Kemal Kurt, ''Mağaraya girdiğinizde kurt, tilki, kirpi, dağ keçisi ve yarasa gibi çeşitli yaban hayvanları ile karşılaşabilirsiniz. Bu bağlamda vatandaşlar bölgeyi ziyaret etmekten korkuyor'' derken, mağaranın sonuna kadar gidenin olmadığı kaydedildi.

Yer: Malatya! Bu zamana kadar dibini gören olmadı, korkudan adım atamıyorlar

Malatya’nın Akçadağ ilçesine bağlı Küçükkürne Mahallesi'nde 1750 metre yükseklikte bulunan ve bölge halkının içerisinde yaşayan çeşitli yırtıcı yabani hayvanlar nedeniyle ‘‘korku mağarası’ adını verdikleri mağaraya kimse giremiyor. Kurt, tilki, kirpi, yarasa gibi birçok yaban hayvanı türüne ev sahipliği yaptığı ileri sürülen ve yaklaşık 3 kilometrelik zorlu bir yolcuğunun ardından ulaşılabilen mağaranın dibini ise bugüne kadar gören olmadığı ifade ediliyor.

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Bölgede turist rehberliği yapan Kemal Kurt, mağaranın karstik özelliğinin bulunduğunu belirterek, ”Mağaraya 3 kilometre zorlu bir yolculuğun ardından ulaşılıyor. Bölge halkının korku mağarası adını verdiği mağara 80 metre derinliğinde. Dar bir girişten sonra iki büyük galerisi olan mağarada çeşitli yaban hayvanları yaşıyor” dedi.

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“BÖLGE HALKI KORKUDAN ZİYARET EDEMİYOR”

Mağaradaki gizem ve yabani hayvanlardan dolayı vatandaşların ziyaret etmeye korktuğunu kaydeden Kurt, “Mağaraya girdiğinizde kurt, tilki, kirpi, dağ keçisi ve yarasa gibi çeşitli yaban hayvanları ile karşılaşabilirsiniz. Bu bağlamda vatandaşlar bölgeyi ziyaret etmekten korkuyor. Ulaşımı bölgedeki sarp yapı nedeniyle oldukça zor olan mağara turizme kazandırılabilir. Bu yapılabilirse ilçemiz için önemli bir nokta olabilecek bir mağara” diye konuştu.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Malatya
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