Yer Mardin... 112 telefonla yönlendirdi: Baba evde doğumu gerçekleştirdi

Mardin’in Artuklu ilçesinde doğum sancısı başlayan bir kadına, sağlık personelinin telefonla yaptığı yönlendirme sayesinde eşi tarafından evde doğum yaptırıldı. İl Sağlık Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramasıyla harekete geçen ekipler bölgeye ambulans sevk ederken, çağrıyı karşılayan personel de baba ile iletişimde kalarak adım adım doğum sürecini anlattı. İşte detaylar...

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Mardin'in Artuklu ilçesinde doğum sancısı başlayan bir kadın için yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

BABA, SAĞLIK PERSONELİNİN YÖNLENDİRMELERİYLE DOĞUMU GERÇEKLEŞTİRDİ

Çağrıyı karşılayan sağlık personeli, bir yandan bölgeye ambulans sevk ederken diğer yandan baba ile iletişim kurarak sakin kalmasını sağladı ve doğum adımlarını anlattı.

Baba, sağlık personelinin yönlendirmeleriyle doğumu gerçekleştirdi. Kısa süre sonra adrese giden sağlık ekipleri anne ve bebeğin ilk kontrollerini yaptıktan sonra ikisini de ambulansla hastaneye nakletti. Anne ve bebeğin durumlarının iyi olduğu bildirildi.

"GÜVEN KÖPRÜSÜDÜR"

Sağlık personelini tebrik eden Mardin İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, şöyle konuştu: ''112 Acil Çağrı Merkezi'miz yalnızca acil durumlara yanıt veren bir hat değil, aynı zamanda insan hayatına dokunan bir güven köprüsüdür. Olay anında gösterilen soğukkanlılık, mesleki donanım ve ekip ruhu, sağlık çalışanlarımızın görevlerini ne denli özveriyle yerine getirdiklerini bir kez daha ortaya koymuştur."

"HAYATA DOKUNABİLMENİN GURURUNU YAŞIYORUM"

Acil tıp teknisyeni Elif Köseni ise yaşanan olayı şu sözlerle anlattı: ''Komuta kontrol merkezine gelen ihbar üzerine aileye telefon ile rehberlik ettim. O an önceliğim annenin de bebeğin de doğumunu gerçekleştirmekti. Ekip olarak hızlıca organize olduk. Ambulans ekibim olay yerine ulaştığında anne de bebek de gayet sağlıklıydı. Bu tür anlarda ekip ruhu ile hareket etmenin ve hayata dokunabilmenin gururunu yaşıyorum.''

Konuya ilişkin açıklama yapan Mardin İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, 112 personelini tebrik ederek teşekkür belgesi takdim etti. Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Mardin 112 Acil Çağrı Merkezi doğum
