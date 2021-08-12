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Yer: Meksika! Polis yardıma koştu, takside doğum yaptı

12.08.2021 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’nın başkenti Mexico City’de doğum sancısı tuttuğu için taksiye binen hamile kadına, hastaneye yetişemeyince polis doğum yaptırdı.

Yer: Meksika! Polis yardıma koştu, takside doğum yaptı

Mexico City Kamu Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 26 yaşındaki 39 haftalık hamile kadının doğum sancısı tuttuğu ve acil yardım hattını arayarak sağlık ekiplerinden yardım istediği belirtildi.

POLİS DOĞUM YAPTIRDI

Durumu öğrenen eyalet polisi devriye ekibi de yardımcı olmak üzere hemen hamile kadının evine gittiği aktarılan açıklamada, kadının taksiye binip hastaneye gitmekte olduğunu öğrenen polislerin taksiye ulaşmaya çalıştığı belirtildi. Yolda taksiyi park halinde bulan polislerin hamile kadının daha fazla yolculuk yapamayacak durumda olması nedeniyle tıbbi yardım ekiplerine konum bildirdiği ifade edilen açıklamada, yardım bekledikleri sırada doğumun başlaması üzerine eyalet polisinin bebeğin doğumuna yardım ettiği aktarıldı.

Kadının erkek bebek dünyaya getirdiği bildirilirken, bebek ve annenin doğumun ardından hastaneye sevk edildiği ifade edildi. Sağlık ekipleri, kadın ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

HALKA ÇAĞRI

Bakanlık ayrıca, çalışanlarının ilk yardım konusunda eğitimli olduğunu belirterek, vatandaşlara acil durumlarda eyalet polisi birimlerinden yardım isteme çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Meksika
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