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Yer: Mersin! Gören ekipleri aradı, arkadaşları ölüm ayırdı

15.08.2022 22:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de denize girip dalgalara kapılan iki arkadaştan biri hayatını kaybetti. 43 yaşındaki Özgür G'nin cansız bedeni kayalıklarda bulunurken su üzerinde hareketsiz bulunan 47 yaşındaki Celal A. ise hastaneye kaldırıldı. Kalbi duran ve doktorların müdahalesiyle hayata döndürülen Celal'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Yer: Mersin! Gören ekipleri aradı, arkadaşları ölüm ayırdı

Olay, Mersin Erdemli'de meydana geldi. Su üzerinde hareketsiz yatan bir kişi, vatandaşlar tarafından denizden çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan ve kalbi duran kişi, doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldü. Ayrıca, boğulma vakasının yaşandığı aynı bölgede kayalıklarda bir erkek cesedi bulundu. Ölen kişiyle, hastaneye kaldırılan kişinin arkadaş olduğunu belirleyen ekiplerin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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VATANDAŞLAR DENİZDEN ÇIKARDI

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kocahasanlı Hal Plajı'nda meydana geldi. Plajdaki vatandaşlar, su üzerinde hareketsiz yatan bir erkeği görüp, denizden çıkardı. Bilinci kapalı olan kişi, ihbar üzerine plaja sevk edilen ambulans ile Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbi duran kişi, doktorların müdahalesi sonucu yeniden hayata döndürüldü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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KAYALIKLARDA BİR CESET BULUNDU

Boğulma vakasının ardından aynı bölgede bu kez kıyıdaki kayalıklarda bir erkeğin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, durumu bildirdi. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce kayalıklardan çıkartılan kişinin öldüğü tespit edildi.

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ARKADAŞ OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Cesedin ve boğulma tehlikesi geçirip, yoğun bakım ünitesine alınan iki kişinin kimlikleri belirlemek için çalışma başlatan polis, plajın yakınındaki sahipsiz bir otomobili fark etti. Savcının talimatıyla otomobilde inceleme yapan polis, ölen kişinin Özgür G., yoğun bakımda yaşam savaşı veren kişinin ise Celal A. olduğunu saptadı. Arkadaş oldukları belirlenen ve Konya'dan geldikleri değerlendirilen iki kişinin kimlikleri ve cep telefonları da otomobilde bulundu. İki arkadaşın, dalgalara kapıldığı, Özgür G.'nin boğulduktan sonra cesedinin kayalıklara sürüklendiği, Celal A.'nın ise vatandaşlarca kurtarıldığı ihtimali üzerinde duran polis, soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Mersin boğulma
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