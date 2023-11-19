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  4. Yer: Muğla! Boğa saldırısı sonucu öldü: Kahreden detay sonradan ortaya çıktı...

Yer: Muğla! Boğa saldırısı sonucu öldü: Kahreden detay sonradan ortaya çıktı...

19.11.2023 23:23 | Son Güncelleme:
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Muğla'da bir kişi boğa saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Ölen kişinin eşinin de 10 yıl önce boğa saldırısı sonucu öldüğü ortaya çıktı.

Yer: Muğla! Boğa saldırısı sonucu öldü: Kahreden detay sonradan ortaya çıktı...

Muğla'nın Milas ilçesindeki Ovakışlacık Mahallesi'nde 4 gün önce satın aldığı boğayı kamyonete yüklemek isteyen 86 yaşındaki Nahit Parıldar, hayvanın saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan Parıldar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Parıldar, yaşam mücadelesini kaybetti.

muğla

KAHREDEN DETAY

Parıldar, ilçede düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

Parıldar'ın eşi Bingül Parıldar'ın da 10 yıl önce ahırda hayvanlara bakım yaparken bir ineğin altında kalması sonucu ağır yaralanarak yaşamını yitirdiği öğrenildi. (İHA)

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