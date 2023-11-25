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  4. Yer: Pendik! Karısını 4 çocuğunun gözünün önünde katletti

Yer: Pendik! Karısını 4 çocuğunun gözünün önünde katletti

25.11.2023 18:44 | Son Güncelleme:
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İstanbul Pendik'te aile içerisinde başlayan tartışma kısa süre içerisinde alevlenerek kavgaya dönüştü. Yılmaz L. eşi İpek L.'yi yaşadıkları kavga sonucunda 4 çocuğunun gözleri önünde silahla başından vurarak öldürdü.

Yer: Pendik! Karısını 4 çocuğunun gözünün önünde katletti

Olay, dün gece saat 23.30 sıralarında Fatih Mahallesi, Palamut Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Yılmaz L. ile eşi İpek L. arasında bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek ikili arasında kavgaya dönüştü.

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BAŞINDAN VURARAK ÖLDÜRDÜ

Olay sırasında Yılmaz L., çocuklarının gözü önünde silahını alarak 4 çocuğunun annesi İpek L.'yi başından vurdu. Silah seslerini duyan bina sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İpek L.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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Polis ekipleri ise Yılmaz L.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Evde yapılan incelemelerin ardından İpek L.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Pendik
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