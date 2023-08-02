Yer: Rize... Görenler önce şaşkına dönüyor sonra gülüyor: "Allah rızası için bana yardımcı olur musunuz?"

Rize’nin Kalkandere ilçesine bağlı Kayabaşı köyünde yaşayan ve ‘Mirzab Ağa’ olarak bilinen Salih Aycibin, 18 ay önce eşini trafik kazasında kaybetti. Eşinin ölümünün ardından Aycibin, tekrardan evlenmek için eş adayı bulmaya çalıştı. Araya aracı sokarak görücü usulü evlenmeye de çalışan Aycibin sonuç alamadı. Daha sonrasında evlenebilmek için çare olarak yol kenarında bulunan evinin yola bakan duvarına "Rabbim kimsenin devranını bozmasın, âmin. Kendime uygun bir hanım arıyorum. Allah rızası için bana yardımcı olur musunuz?" yazılı pankart astı.

Asılan pankartı gören vatandaşlar evin önünde çektikleri fotoğraf ve videoları sosyal medya hesaplarında paylaşmaya başlayınca Salih Aycibin, bir anda ilgi odağı haline geldi.

Bu durum Salih Aycibin’e eş adayı bulmak konusunda büyük katkı sağladı fakat Aycibin şuana kadar ki eş adaylarının hiçbirini beğenmedi.

“AMACIM GÜZEL BİR YUVA KURMAK”

Evlenmek için gelen adaylar arasında kriterlerine uygun biri olmadığını ve arayışının devam ettiğini ifade eden Salih Aycibin, amacının güzel bir yuva kurmak olduğunu söyledi.

Aycibin, pankarttan sonra 100 tane kadının aradığını ama hiçbirinin uymadığını dile getirdi.

(İHA)

