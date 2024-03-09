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  4. Yer: Samsun! Silahla öldürüp canlı yayın açtı: 'Namusumuzu temizledim'

Yer: Samsun! Silahla öldürüp canlı yayın açtı: 'Namusumuzu temizledim'

09.03.2024 23:48
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Samsun'da Bahri Sezgin isimli kişi, akrabası tarafından göğsünden ve ensesinden tabancayla vurularak öldürüldü. Katil zanlısı teslim olmaya giderken canlı yayın açıp "Tabancamı aldım, teslim olmaya gidiyorum. Abla hallettim, siz daha korkmayın. Namusumuzu temizledim" diyerek ağladı.

Yer: Samsun! Silahla öldürüp canlı yayın açtı: 'Namusumuzu temizledim'

Olay, Bafra ilçesine bağlı Mustecep Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Ekrem S., husumetli olduğu akrabası Bahri Sezgin'e bilinmeyen nedenle tabancayla ateş etti. Sezgin, göğsüne ve ensesine isabet eden kurşunla yaşamını yitirdi.

TESLİM OLMAYA GİDERKEN CANLI YAYIN AÇTI: 'NAMUSUMUZU TEMİZLEDİM"

Olayın ardından aracıyla jandarmaya teslim olan Ekrem S., buraya gittiği sırada ise sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. Canlı yayında konuşan Ekrem S., "Tabancamı aldım, teslim olmaya gidiyorum. Herkes bir gün öğrenir neyin ne olduğunu. Abla hallettim, siz daha korkmayın. Namusumuzu temizledim" diyerek ağladı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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