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  4. Yer: Şanlıurfa! Akrabasını katletti: Ardından kanlı bıçağıyla video çekip...

Yer: Şanlıurfa! Akrabasını katletti: Ardından kanlı bıçağıyla video çekip...

21.07.2024 19:34
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Şanlıurfa'da kan donduran bir olay yaşandı. Bir genç önce akrabasını öldürdü, ardından ise cinayeti işlediği kanlı bıçağıyla video çekerek paylaştı.

Yer: Şanlıurfa! Akrabasını katletti: Ardından kanlı bıçağıyla video çekip...

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana gelen korkunç olayda bir akaryakıt istasyonunda çalışan genç, husumetli olduğu akrabasını bıçakladı. Ardından elindeki kanlı bıçakla video çeken şahıs videoyu da sosyal medyada paylaştı.

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TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesi Urfa Kapısı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, geçtiğimiz yıl iki çocuğun kavgası nedeniyle akraba iki aile arasında husumet başladı. Aile fertlerinden S.K. (17), husumetli oldukları Abdullah Kabakulak'ın (42) çalıştığı akaryakıt istasyonuna gitti. Abdullah Kabakulak'ı bıçaklayan S.K., daha sonra kaçarak uzaklaştı. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Kabakulak, kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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KANLI BIÇAKLA VİDEO ÇEKİP PAYLAŞTI

Olayın ardından ilçe merkezinde elindeki kanlı cinayet bıçağıyla gezen S.K., tehditler savurduğu anları videoya çekti. S.K. kayda aldığı videoda, "İntikamımı aldım. Elimdeki kanı görün. Babanızı öldürdüm, sizi de öldüreceğim" dedi. Kan donduran olay sonrası harekete geçen polis, katil zanlısını yakaladı.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Yer: Şanlıurfa! Akrabasını katletti: Ardından kanlı bıçağıyla video çekip...Yer: Şanlıurfa! Akrabasını katletti: Ardından kanlı bıçağıyla video çekip...
Anahtar Kelimeler:
cinayet Şanlıurfa
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