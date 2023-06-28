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  4. Yer: Silivri! Denize akıyor, vatandaşlar isyan etti! İBB'den açıklama

Yer: Silivri! Denize akıyor, vatandaşlar isyan etti! İBB'den açıklama

28.06.2023 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Silivri'de yaklaşık 2 senedir kanalizasyon suyu denize akıyor. Yayılan koku, bölgede oturan ve denize girmek için gelenleri rahatsız etmeye başladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler numune alarak inceleme başlattı. İSKİ'ye bağlı ekipler de alana gelerek, dolan hatların temizlemeye başlarken İBB'den de bir açıklama geldi.

Silivri Sancaktepe Mahallesi'nde iddiaya göre, yaklaşık 2 senedir kanalizasyon suyu denize akıyor. Sahildeki kumların altında bulunan kanalizasyon bacaları, deniz sularının zaman zaman çekilip zaman zaman sahil şeridine kadar gelmesiyle birlikte yüzeye çıktı. Yüzeye çıkan bacaların boruları ise tıkandı. Durum böyle olunca atık sular denize akmaya başladı.

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İNCELEME BAŞLATILDI

Yayılan koku, bölgede oturan ve denize girmek için gelenleri rahatsız etmeye başladı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne bağlı çevre denetim ekipleri harekete geçti. Çevreye kötü koku yayan kanalizasyon bacalarının içerisinden numune alınarak inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmalarda denize akan lağım suyunun sağlığa tehlikesi, laboratuvar ortamındaki testlerden sonra belirlenecek. Öte yandan İSKİ'ye bağlı ekipler de alana gelerek, dolan hatların temizlemeye başladı.

"MİLLET BU PİSLİKTEN KURTULSUN"

Mahalle sakinlerinden Feyzullah Coşkun, sorunun kalıcı olarak çözülmediğini vurgulayarak, "İSKİ'den ekipler geldi, Gözleriyle de görüyorlar dışarıya pislik çıktığını. Suyu çekiyorlar, 'Sonra iş bitti' diyorlar. Öyle olmuyor, buranın durumunu bir an evvel çözsünler. Millet bu pislikten kurtulsun. Ufak bir yağmur ile rögarın bu hale gelmesi söz konusu değil. Şu an burada yüzülmez çünkü bu kadar insan bu yüzden hastalanıyor belki. Pislik dışarı doğru akıyor" diye konuştu.

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Tamer Gençdoğan, "Ben buranın plastik borulardan kurtarılıp beton yapılmasını istiyorum. Koku, pislik, hastalık her şey var. Tertemiz bir denizimiz vardı, mahvoldu gitti" dedi.

"BİR YAĞMUR YAĞINCA BU HALE GELİYOR"

30 yıldır Sancaktepe Mahallesi'nde yaşayan Hasan Şentürk, "Burası en az 2 senedir böyle. Patlıyor, gelip tamir ediyorlar. Daha sonra tekrar patlıyor, tekrar deniz bu hale geliyor. Buradaki bütün rögarlar patlıyor. Evimi yeni yaptırdığım halde tuvaletlerimden ciddi bir lağım kokusu geliyor. Bir yağmur yağınca bu hale geliyor. Burası kalabalık olunca yukarıdaki banyo yapanlardan tekrar rögarlar patlıyor" dedi.

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İBB'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada ise, "Silivri ilçesi Sancaktepe Mahallesi, Yonca Sitesi sahilinde bulunan atıksu hatlarımız, kış mevsiminde dalgaların etkisiyle içerisine kum almakta ve zaman zaman atıksu hatlarında arızalar meydana gelmektedir. Mayıs ayında İSKİ ekiplerince hattın onarımı yapılmış; kanal temizleme aracı ile de atıksu hattı içerisinde bulunan kum temizlenerek, sağlıklı çalışır duruma getirilmiştir. Ancak, sahilde bulunan atıksu bacalarımızın üzerinin kumla örtülmesiyle hatlar tekrar dolmuş; sonuçta meydana gelen bu durum an itibarıyla ekipler tarafından düzeltilmektedir. Kumda bulunan atıksu bacaları yükseltilerek, hat tekrar kanal temizleme aracıyla temizlenmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA


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