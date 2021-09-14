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  4. Yer: Sivas! Çevre düzenlemesi sırasında ortaya çıktı, gören bir daha baktı

Yer: Sivas! Çevre düzenlemesi sırasında ortaya çıktı, gören bir daha baktı

14.09.2021 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas Belediyesi ekipleri çevre düzenlemesi yaptığı sırada yıllardır kapalı olan tarihi su kuyusunu da gün yüzüne çıkarttı. Sivas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kepçe operatörü Muhlis Kayapınar, ''Kepçeyle çalışıldığı sırada bir taş çıktı. Sonra taşı kaldırınca kuyu bulduk. Müzecileri aradık, geldiler baktılar. İleri zamanlarda bir çalışma olacakmış'' şeklinde konuştu.

Yer: Sivas! Çevre düzenlemesi sırasında ortaya çıktı, gören bir daha baktı

Sivas kent merkezinde heyecanlandıran bir olay yaşandı. Sivas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Yahyabey Mahallesinde çevre düzenlemesi yaptığı sırada tarihi olduğu düşünülen bir su kuyusu buldu. Belediyede kepçe operatörü olarak görev yapan Muhlis Kayapınar, kepçeyi vurduğu sırada yıllardır toprak altına kalan su kuyusunu gün yüzüne çıkardı. Taş işlemeciliği ve yaklaşık 10 metre derinliği ile dikkat çeken kuyu görenleri ise şaşırttı. Durumun bildirilmesi üzerine Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekipleri kuyu ile ilgili inceleme başlattı. Öte yandan kuyunun geçmişte insanların evlerde temiz su ihtiyacını karşılamak üzere yaptığı düşünülüyor.

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''KEPÇEYİ VURDU, KUYUYU BULDU''

Sivas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kepçe operatörü Muhlis Kayapınar, kepçeyle çalışma yapıldığı sırada kuyu bulunduğunu ifade ederek, “Çevre düzenlemesi ve yol çalışmamız var burada. Burada bir kuyu bulduk. Kepçeyle çalışıldığı sırada bir taş çıktı. Sonra taşı kaldırınca kuyu bulduk. Müzecileri aradık, geldiler baktılar. İleri zamanlarda bir çalışma olacakmış. Çok güzel bir işçiliği var. Derinliği 10-15 metre kadar var. Şuan içinde su yok” dedi.

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(İHA)

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