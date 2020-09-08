HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yer: Taksim! Yaralı kadını taksici arabasına almadı

Yer: Taksim! Yaralı kadını taksici arabasına almadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 10:00 | Son Güncelleme

Taksim metro istasyonunun yürüyen merdivenlerinde düşerek başından yaralanan yaşlı kadın için çevredeki vatandaşlar ve güven timleri seferber oldu. Yaralı kadını aracına almayan ticari taksi sürücüsü ise tepki topladı.

Yer: Taksim! Yaralı kadını taksici arabasına almadı

Olay, dün öğle saatlerinde Taksim'de yaşandı. Ayşe Uzuntepe isimli yaşlı kadın Taksim metro istasyonunun yürüyen merdivenlerinden yukarı çıkarken dengesini kaybederek yere düşüp, başından yaralandı. Başında kanaması olan kadın için çevredeki vatandaşlar ve güven timleri seferber oldu.

KADINI ARACINA ALMADI

Yaşlı kadını hastaneye götürmek için durdurulan ticari taksi sürücünün kadını almak istememesi ise tepki topladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri başından yaralanan kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaşlı kadın daha sonra hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Yaşlı kadına yardımcı olan vatandaşlardan biri, “Yürüyen merdivenlerde dengesini kaybetti. Kafası arkaya doğru düştü, sırt üstü. Kan kaybediyordu” dedi.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sosyal medyayı sallayan paylaşım! Sosyal medyayı sallayan paylaşım!
Ölü sayısını verip açıkladı: Yaş ortalaması düşüyorÖlü sayısını verip açıkladı: Yaş ortalaması düşüyor
AUZEF yeni kayıt nasıl yapılır?AUZEF yeni kayıt nasıl yapılır?
En Çok Okunan Haberler
Mansur Yavaş isyan etti: Belediye koronavirüsten kırılıyor
Mansur Yavaş isyan etti: Belediye koronavirüsten kırılıyor
Bir il alarmda! 3 ilçeyi böcekler istila etti
Bir il alarmda! 3 ilçeyi böcekler istila etti
Tarihi transfer için Emre Belözoğlu devrede!
Tarihi transfer için Emre Belözoğlu devrede!
ÖTV etkisi: Bir haftada yüzde 30 azaldı
ÖTV etkisi: Bir haftada yüzde 30 azaldı
Belediye Başkanı zam kararını açıkladı, özür diledi
Belediye Başkanı zam kararını açıkladı, özür diledi
Şantiye çıkışı kurşun yağdırdılar! Müteahhite kanlı pusu
Şantiye çıkışı kurşun yağdırdılar! Müteahhite kanlı pusu
İlginizi Çekebilir
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
Bakan Koca çok önemli koronavirüs uyarısı! Sayıları paylaştı
Bakan Koca çok önemli koronavirüs uyarısı! Sayıları paylaştı
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Bakan Soylu'dan KPSS açıklaması
Bakan Soylu'dan KPSS açıklaması
Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İçişleri'nden flaş açıklama!
Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İçişleri'nden flaş açıklama!
Diğer Haberler
Prof. Dr. Ceyhan açıkladı: Hastalığa yakalananlarda yaş ortalaması düşüyor
Ölü sayısını verip açıkladı: Yaş ortalaması düşüyor
Gazeteci Akif Beki koronavirüse yakalandı
Gazeteci Akif Beki koronavirüse yakalandı
Van'da 'Yıldırım-10 Norduz Operasyonu' başladı
Yıldırım-10 Norduz Operasyonu başladı
Selahattin Demirtaş HDP'den ayrılarak yeni parti mi kuracak? Ahmet Hakan'dan dikkat çeken yazı
Selahattin Demirtaş HDP'den ayrılarak yeni parti mi kuracak?
Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Yasakla ilgili açıklama geldi mi?
Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan kadın görenleri duygulandırdı
'Gururlandım, tüylerim diken diken oldu'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.