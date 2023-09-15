Yer: Tokat! Görenlerin dikkatini çekiyor: Kime ait olduğu bilinmiyor, bazı şoförler fark etmeyerek çarpıyor

'Esrarengiz' mezarın adresi Tokat'ın merkez Erenler Mahallesi Sofular Sokak... İHA'nın haberine göre; Bölgede yapılan binalar ve yol çalışmaları sırasında yol ortasında kaldığı değerlendirilen mezarın yaklaşık 100 yıldır aynı yerde olduğu iddia ediliyor.

Yol ortasında bulunan mezar geçmişte belediye tarafından yolun kenarına alınarak sokakta trafik akışı sağlandı.

Mahalle sakinleri, bazı şoförlerin mezarı fark etmeyerek mezara çarptığını söyledi.

"BELEDİYE YOLUN GENİŞLEMESİ İÇİN BU MEZARI YAN TARAFA ALDI"

Mezarın yaklaşık olarak 100 yıldır aynı yerinde olduğunu belirten Namık Polat, "Ben bu mahallede doğdum büyüdüm 63 yaşındayım. Bu mezar kime ait bilinmiyor, Müslüman mı yoksa ecnebi mi kimse bilmiyor. Burada eskiden taş yığını vardı ve bu mezar şu ankinden daha geniş bir alandaydı. Daha sonrasında belediye yolun genişlemesi için bu mezarı yan tarafa aldı. Mezarda baş kısımda bulunan taştan iki tarafında da var. Biraz yukarıda erenler mezarlığı var, Tokat'ın en büyük mezarlığıdır.

"ESKİDEN MEZARIN BAŞ KISMINDA MUM YAKMAK İÇİN ALAN VARDI"

Benim çocukluğum bu mezarla yan yana geçti, bu mezarı yolun kenarına aldılar. Eskiden mezarın baş kısmında mum yakmak için alan vardı. Bu da Müslüman birisi olmadığını gösterebilir. Kızım yeni şoför arabasıyla geri geri gelirken çarpmış, böyle ufak tefek olaylar olabiliyor. Yolun ortasında olsaydı arabalar geçemeyecekti. Belediye güzel bir iş yaparak kenara almış. Ben 63 yaşındayım bu mezar benden önce de burada vardı, belki benden 40 50 yıl öncesinde de bu mezar buradaydı" şeklinde konuştu.

(İHA)

