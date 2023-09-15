HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yer: Tokat! Görenlerin dikkatini çekiyor: Kime ait olduğu bilinmiyor, bazı şoförler fark etmeyerek çarpıyor

Yer: Tokat! Görenlerin dikkatini çekiyor: Kime ait olduğu bilinmiyor, bazı şoförler fark etmeyerek çarpıyor

15.09.2023 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'taki 'esrarengiz' mezar görenlerin ilgisini çekiyor! Yol ortasında bulunan ancak geçmişte belediye tarafından yolun kenarına alındığı söylenen mezarın aktarılana göre kime ait olduğu bilinmiyor. Mahalle sakinleri, bazı şoförlerin mezarı fark etmeyerek mezara çarptığını söylerken, Namık Polat isimli bir vatandaş ise "Ben 63 yaşındayım bu mezar benden önce de burada vardı" dedi. Polat'a göre eskiden mezarın baş kısmında mum yakmak için alan vardı...

Yer: Tokat! Görenlerin dikkatini çekiyor: Kime ait olduğu bilinmiyor, bazı şoförler fark etmeyerek çarpıyor

'Esrarengiz' mezarın adresi Tokat'ın merkez Erenler Mahallesi Sofular Sokak... İHA'nın haberine göre; Bölgede yapılan binalar ve yol çalışmaları sırasında yol ortasında kaldığı değerlendirilen mezarın yaklaşık 100 yıldır aynı yerde olduğu iddia ediliyor.

AW030955_02

Yol ortasında bulunan mezar geçmişte belediye tarafından yolun kenarına alınarak sokakta trafik akışı sağlandı.

AW030955_03

Mahalle sakinleri, bazı şoförlerin mezarı fark etmeyerek mezara çarptığını söyledi.

AW030955_04

"BELEDİYE YOLUN GENİŞLEMESİ İÇİN BU MEZARI YAN TARAFA ALDI"

Mezarın yaklaşık olarak 100 yıldır aynı yerinde olduğunu belirten Namık Polat, "Ben bu mahallede doğdum büyüdüm 63 yaşındayım. Bu mezar kime ait bilinmiyor, Müslüman mı yoksa ecnebi mi kimse bilmiyor. Burada eskiden taş yığını vardı ve bu mezar şu ankinden daha geniş bir alandaydı. Daha sonrasında belediye yolun genişlemesi için bu mezarı yan tarafa aldı. Mezarda baş kısımda bulunan taştan iki tarafında da var. Biraz yukarıda erenler mezarlığı var, Tokat'ın en büyük mezarlığıdır.

AW030955_05

"ESKİDEN MEZARIN BAŞ KISMINDA MUM YAKMAK İÇİN ALAN VARDI"

Benim çocukluğum bu mezarla yan yana geçti, bu mezarı yolun kenarına aldılar. Eskiden mezarın baş kısmında mum yakmak için alan vardı. Bu da Müslüman birisi olmadığını gösterebilir. Kızım yeni şoför arabasıyla geri geri gelirken çarpmış, böyle ufak tefek olaylar olabiliyor. Yolun ortasında olsaydı arabalar geçemeyecekti. Belediye güzel bir iş yaparak kenara almış. Ben 63 yaşındayım bu mezar benden önce de burada vardı, belki benden 40 50 yıl öncesinde de bu mezar buradaydı" şeklinde konuştu.

AW030955_06

AW030955_07

AW030955_08

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mezarlıkta yeni doğmuş bebek bulunmuştu! Flaş gelişme...Mezarlıkta yeni doğmuş bebek bulunmuştu! Flaş gelişme...
FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasında kararFETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasında karar
İki genç kızın gizemli intihar hikayesi...İki genç kızın gizemli intihar hikayesi...
Anahtar Kelimeler:
Tokat mezar

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yasak aşka itfaiye yardımı! Çarşafla pencereden kaçmak istedi ama...

Yasak aşka itfaiye yardımı! Çarşafla pencereden kaçmak istedi ama...

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Arabayı fark etmedi! Sürücü el sallayarak diğer arabalardan yardım istedi

Arabayı fark etmedi! Sürücü el sallayarak diğer arabalardan yardım istedi

"Erkek arkadaşım başka biriyle yaşamak için evimizi terk etti"

"Erkek arkadaşım başka biriyle yaşamak için evimizi terk etti"

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.