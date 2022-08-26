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Yer: Tokat! Mağaranın özelliğini duyan buraya akın ediyor

26.08.2022 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta UNESCO’nun kültür mirası listesinde yer alan Ballıca mağarası yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Serinlemek isteyenlerin akın ettiği mağara hakkında konuşan rehber Mehmet Ülkü, ''Dışarda 30-35 derece bir sıcaklık var. Mağaraya gelen ziyaretçilerimiz burada serinleyebiliyor. Çünkü mağaranın içerisi 17 derece ile 24 derece sıcaklık oluyor. Yaz mevsimlerinde ziyaretçi sayımız daha fazla oluyor'' ifadelerini kullandı.

Yer: Tokat! Mağaranın özelliğini duyan buraya akın ediyor

Tokat’ın Pazar ilçesinde bulunan Ballıca Mağarası, sıcaklardan bunalan yeri ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Sıcaklığın gün içerisinde 35 dereceye çıktığı Tokat’ta vatandaşlar 17 dereceye düşen Ballıca Mağarasına girerek serinliyor. Mağara girişinden itibaren gelen soğuk hava içeri girenleri rahatlatırken vatandaşlar aşağı inerek tamamen serinliyor.

“MAĞARAYA GELEN ZİYARETÇİLERİMİZ BURADA SERİNLEYEBİLİYOR”

Mağara hakkında bilgiler veren Ballıca Mağarasına Rehberlik yapan Mehmet Ülkü, “Şu an mağaranın dışı oldukça sıcak. Dışarda 30-35 derece bir sıcaklık var. Mağaraya gelen ziyaretçilerimiz burada serinleyebiliyor. Çünkü mağaranın içerisi 17 derece ile 24 derece sıcaklık oluyor. Aslında mağaralarda sıcaklık değişmiyor değişen sadece hava hareketleri. Mağara içerisi dışarıya oranla yazın serin olduğundan mağara içerisinde alçalan hava hareketleri görülüyor, hava basıncı mağara tabanına düşüyor ve mağara serin oluyor. Bu durun kış mevsimlerinde tam tersi oluyor.

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Kış mevsimlerinde mağara sıcaklığı dışarıya oranla sıcak olduğundan dolayı mağara içerisinde yükselen hava hareketleri meydana geliyor, hava basıncı mağara tavanına çıkıyor ve mağara sıcak oluyor. Serinlemek isteyen vatandaşlar mağaramıza geliyor, yaz mevsimlerinde ziyaretçi sayımız daha fazla oluyor. Ballıca mağarası gerek yurt içinden gerekse yurt dışından çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor ” dedi. Vatandaşlar ise mağaraya gelerek serinlediklerini söyledi.

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(İHA)

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