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  4. Yer: Tunceli! Traktörde bulundular, 126 bin TL ceza uygulandı

Yer: Tunceli! Traktörde bulundular, 126 bin TL ceza uygulandı

09.12.2021 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de avlanması yasak 2 dağ keçisini silahla vurarak öldüren 2 avcıya, 126 bin TL para cezası uygulandı. Öte yandan silahlarına el koyulan avcılar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Yer: Tunceli! Traktörde bulundular, 126 bin TL ceza uygulandı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ekiplerince Çemişgezek ilçesi Aliboğazı mevkiinde yapılan denetimlerde ışıkları kapalı vaziyette seyir halinde olan bir traktör tespit edildi. Yapılan kontrolde sırtlarında av tüfekleri bulunan 2 avcı ve traktörün arka kısmında silahla vurularak öldürülmüş 2 dağ keçisi görüldü.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Nesli tükenme tehlikesi altında bulunduğu için avlanması yasak olan keçileri vuran 2 avcıya 126 bin TL ceza uygulandı. Ekipler, avcıların silahlarına da el koyarak haklarında yasal işlem başlatılması için savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kaynak: DHA

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