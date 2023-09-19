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Yer: Van... Bu mahallede yaşayanlar, cep telefonuyla konuşmak için tepeye tırmanıyor!

19.09.2023 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’ın Erciş ilçesine bağlı kırsal Bucakönü Mahallesi'nde yaşayanlar, cep telefonuyla konuşmak ve internete bağlanmak için yaklaşık 1 kilometre tırmanarak tepeye çıkıyor. Mahalle Muhtarı Rıfat Dursun (62), telefon ve internetin olmaması nedeniyle büyük sıkıntı yaşadıklarını belirterek, yetkililerden yardım istediklerini söyledi. Mahallenin 33 yıldır muhtarlığını yapan Dursun, "Yaşadığımız mahalle iki tepenin arasında ve çukurda bulunduğu için telefon ve internetimiz çekmiyor." diye konuştu.

Yer: Van... Bu mahallede yaşayanlar, cep telefonuyla konuşmak için tepeye tırmanıyor!

Erciş merkeze 10 kilometre uzaklıktaki 250 haneli Bucakönü Mahallesi'nde oturanlar, GSM operatörlerinin şebekelerinin çekmemesi nedeniyle, telefon görüşmelerini yaklaşık 1 kilometre yürüyerek tırmandıkları Akbaş Tepesi'nin zirvesinde yapıyorlar.

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TELEFON GÖRÜŞMELERİNİ TEPEDE YAPIYORLAR

Hastasını, acil ihtiyacını veya yakınını sormak isteyenler telefon görüşmelerini, öğrenciler ise internete bağlantılarını çıktıkları bu tepede yapıyor.

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"GÖRÜŞMELERİMİZİ YAKLAŞIK BİR KİLOMETRE TIRMANARAK ÇIKTIĞIMIZ TEPEDE YAPMAK ZORUNDA KALIYORUZ"

Akbaş ile Bellül tepeleri arasına kurulu mahallenin 33 yıldır muhtarlığını yapan Rıfat Dursun, yetkililerden şebeke sorunu için yardım istediklerini belirterek, "Yaşadığımız mahalle iki tepenin arasında ve çukurda bulunduğu için telefon ve internetimiz çekmiyor. Bu nedenle görüşmelerimizi yaklaşık bir kilometre tırmanarak çıktığımız tepede yapmak zorunda kalıyoruz. Sadece bizler değil, eğitim gören çocuklarımızda derslerini çalışmak için bilgisayar veya telefonlarını alıp bizimle birlikte tırmanmak zorunda kalıyorlar. Daha önce köyümüze baz istasyonu kurmaları için yetkililere müracaatta bulundum. Maalesef bir yanıt alamadım. Yetkililerden ricamız; bir an önce köyümüze bir baz istasyonu kurmalarıdır" dedi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Van Erciş cep telefonu

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