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Yerel seçim anketi! ORC Araştırma sahibi Pösteki, MHP'nin oy oranını açıkladı

SEÇİM HABERLERİ  | 21.11.2018 15:09 | Son Güncelleme

Yerel seçim için partilerin adayları netleşmeye başlarken, ORC Araştırma Şirketi sahibi Mehmet Murat Pösteki AK Parti-MHP arasındaki ittifak görüşmelerini değerlendirdi. Yerel seçim için son yaptıkları anket sonucuna göre MHP'nin oy oranını duyuran Pösteki, ittifak yapılacak büyükşehirleri açıkladı.

Yerel seçim anketi! ORC Araştırma sahibi Pösteki, MHP'nin oy oranını açıkladı

ORC Araştırma Şirketi sahibi Mehmet Murat Pösteki, AK Parti ve MHP'nin yerel seçimler için başlattığı ittifak görüşmelerini değerlendirdi.

İttifaksız yerel seçimde özellikle AK Parti'nin zorlanacağını belirten Pösteki, MHP'nin ittfak görüşmelerindeki tavrını; İstanbul, Ankara ve İzmir'den birini kendi adaylarının, ikisini ise AK Parti adayının kazanması şeklinde belirlediğini iddia etti.

MHP'NİN OY ORANI: YÜZDE 17-18

Öte yandan Pösteki, yerel seçimler için yaptıkları son araştırma sonucuna göre, MHP'nin Türkiye genelindeki oy oranınının yüzde 17-18 olduğunu duyurdu.

Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Pösteki, şu ifadelere yer verdi;

TRABZON, SAMSUN, URFA, GAZİANTEP VE KONYA'DA AK PARTİ!

Trabzon'da, Samsun'da, Urfa'da, Gaziantep'te, Konya'da v.s. yaşayan AK Parti'li seçmenlerin ittifak yapalım diye bir talebi var mı? Yok!

Peki neden?

Çünkü bu illerde yaşayan AK Parti'li seçmenler partilerinin kazanacağından eminler.

ADANA, MERSİN, MANİSA, BARTIN VE KARABÜK'TE MHP!

Adana'da, Mersin'de, Manisa'da, Bartın'da, Karabük' te v.s. yaşayan MHP'li seçmenlerin ittifak talebi var mı? Yok!

Çünkü bu illerde de MHP'li seçmenler kazanacaklarindan eminler.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE İTTİFAK!

O halde, AK Parti seçmeninin yerel seçimlere ittifak yaparak girilmesi talebi hangi illerden kaynaklaniyor?

İstanbul, Ankara, Izmir, Bursa, Balıkesir, Denizli, Antalya, Ordu v.s.

AK Parti seçmeni bu illerde ittifak olmadan zorlanilacağıni görüyor.

MHP'nin, elinde bulunan belediyeleri ittifak yapmadan tekrar kazanacağından emin olan ülkücü seçmenler, Istanbul'da, Ankara'da ve Izmir'de bir kazanım elde etmeden, üstelik 3 büyükşehirde aday cikarmadiginda Türkiye geneli oy oranı 5 puan azalacakken, neden ittifak istesin?

MHPli seçmenler ülke çıkarları için 24 Haziran seçimlerinde cumhur ittifakını kayıtsız şartsız destekledi. Fakat MHP'li seçmenlere göre yerel seçim ittifakının karşılıklı kazanımlar elde edilerek yapılması gerekiyor.

2 BÜYÜKŞEHİR AK PARTİ'YE, 1 BÜYÜKŞEHİR MHP'YE

Sonuç olarak MHP'lilerin isteği 3 büyükşehirin biri MHP, ikisi AK Parti olacak şekilde bu 3 büyükşehirde cumhur ittifakının kazanması.

NOT: Yeni tamamlanan araştırmamıza göre MHP'nin Türkiye Geneli Yerel Seçim Oy Oranı %17 -%18

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Okuyucu Yorumları 34 yorum
2 partiden başka parti yokmu
@tsmdur .... erkek adam sola oy vermezz
@tsmdur ORC bir araştırma şirketi değil. her seçim öncesi atar durur
@tsmdur niye vermez oğlum
Bence Urfa akparti adayını istemiyor buraya yazıyorum. Hizmet sıfır rant 10 numara
Mersinde Burhanettin Kocamaz herhangi bir partiden aday olursa mhp büyükşehiri kaybeder haberiniz olsun adamın aday gösterilmemesinin ardından adına kurulan Facebook hesabının bile 60000 üyesi var
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