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Yerel seçim öncesi AK Parti kulisi! Büyük değişim geliyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.08.2018 08:38 | Son Güncelleme

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü "Değişim sırası belediye başkanlarında" başlıklı yazısında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma yaptırdığını belirterek yerel yönetimlerde büyük değişiklik yapılacağını yazdı.

Yerel seçim öncesi AK Parti kulisi! Büyük değişim geliyor

Yerel seçimlerin 4 ya da 11 Kasım tarihlerinde yapılması gerektiğini, ancak henüz kesin karar verilmediğini aktaran Abdulkadir Selvi, yazısında yerel seçimler öncesi AK Parti'deki metal yorgunluğu eskimişliğe değindi. 16 Nisan referandumunun ardından milletvekillerinin yarısı değiştiğini, bakanların beşte dördü gittiğini, hafta sonu yapılan kongre ile parti yönetiminin yüzde 58’inin yenilendiğini belirten Selvi, "Değişim sırası şimdi yerel seçimlerde. Yerel yönetimlerde değişimin bu oranın çok üstünde olacağı söyleniyor. Bir tüyo vereyim: Erdoğan bir ön çalışma yaptırmış durumda. Şimdilik bu kadarla yetinin." diye yazdı. Selvi, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan her değişimi farklı bir kurguya oturtuyor. Bakanlar Kurulu’nda siyasetten gelmeyen, özel sektörde kendini kanıtlamış isimleri tercih etmişti. Parti yönetimini ise eski bakanlarla tahkim etmeyi tercih etti. 15 kişilik MYK’nın 9’u eski bakanlardan oluşuyor. Bu arada Cumhurbaşkanlığı’nda kurulan “iletişim başkanlığı” sistemini partiye taşıdı. İyi bir entelektüel olan Ömer Çelik parti sözcülüğüne getirildi. Daha önce bu görevi başarıyla gerçekleştiren Mahir Ünal ise Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini sürdürecek. Genel Başkan Vekilliği görevini üstlenen Numan Kurtulmuş ise parti ile hükümet ve Meclis arasındaki dengenin kurulmasına hizmet edip yeni politikaların üretilmesini sağlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul Belediye Başkanlığı döneminde il başkanlığını üstlenen, Saadet Partisi ve HAS Parti genel başkanlığı yaptıktan sonra AK Parti’ye katılan Numan Kurtulmuş, bu görev için biçilmiş kaftandı. Tabii yeni yönetimin önünde ilk sınav olarak yerel seçimler duruyor. Kongrenin yapıldığı 18 Ağustos akşamı gerçekleştirilen MKYK toplantısında Erdoğan, yeni hedefi yerel seçimler olarak gösterdi. (Yazının devamını okumak için tıklayınız)

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