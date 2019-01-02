Yerel seçim öncesi ortalığı karıştıracak YSK kararı!

Ömer Faruk Eminağaoğlu, mevcut başkan ve bazı üyelerin görev süresinin dolması nedeniyle YSK’de toplanma ve karar verme yeter sayısının ortadan kalktığını vurguladı.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, TBMM Genel Kurulu’nda 27 Aralık 20018’de kabul edilen yasa değişikliği ile “Kurul üyelerinden; 2019 yılında görevi sona ereceklerin yerine 2020 yılı Ocak ayında, 2022 yılında görevi sona ereceklerin yerine ise 2023 yılı Ocak ayında yenileme seçimi yapılması” öngörüldü. Bu yolla, 31 Mart seçimleri öncesinde görev süresi dolan YSK Başkanı Sadi Güven ve 5 üyenin görevleri bir yıl uzatılmış oldu. Hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu, Anayasa’nın 67/son maddesi hükmü karşısında, bu değişikliğin 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimler yönünden uygulanma yeteneği olmadığını kaydederek YSK, Danıştay ve Yargıtay’a başvurdu.

"YAPILAN DÜZENLEMEDE HÜKÜM GÖZETİLMEMİŞTİR"



YSK üyelerinin görev sürelerinin anayasada değil 1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Hakkındaki Yasa’da düzenlendiğini anımsatan Eminağaoğlu, şunları kaydetti: