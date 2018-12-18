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Yerel seçim son anket sonucu! Adil Gür paylaştı, İstanbul ve Ankara'da kim, hangi parti önde?

SEÇİM HABERLERİ  | 18.12.2018 07:13 | Son Güncelleme

Mart 2019 seçimleri yaklaşırken A&G Araştırma Şirketi sahibi Adil Gür, son yerel seçim anket sonuçlarını paylaştı. Kazananın yüzde 47-48'lik bir oy oranıyla belirleneceğini söyleyen Gür, Ankara ve İstanbul'daki son durumu anlattı. Ankara'da AK Partili Mehmet Özhaseki ve İstanbul'da Binali Yıldırım'ın oy oranının yüksek olduğunu belirten Gür, 'Büyükşehirlerde yarım ve bir puanla seçim sonuçlarının değiştiğine şahit olacağız' şeklinde konuştu.

Yerel seçim son anket sonucu! Adil Gür paylaştı, İstanbul ve Ankara'da kim, hangi parti önde?

Son yerel seçim anketi açıklandı. Beyaz TV'de yayınlanan '7. Gün' programında Pınar Işık Ardor'un konuğu olan A&G Araştırma Şirketi sahibi Adil Gür, Mart 2019 yerel seçimleriyle ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu.

"KAZANAN YÜZDE 47-48 İLE KAZANACAK"

Türkiye'yi enterasan bir seçim beklediğini vurgulayan Adil Gür, "Kazanan yüzde 47-48 ile kazanacak, kaybeden de yüzde 46-47 ile kaybedeceği bir seçim akşamı yaşayacağız. Büyükşehirlerde yarım ve bir puanla seçim sonuçlarının değiştiğine şahit olacağız" şeklinde konuştu.

İSTANBUL'DA HANGİ PARTİ ÖNDE?

Yaptıkları son anketin sonuçlarını da canlı yayında paylaşan Gür, "İstanbul'da Binali Yıldırım'ın adaylığı kesin ve beklenti yüksek. İstanbul, Türkiye'nin en muhafazakar şehri ve her yıl biraz daha muhafazakarlaşıyor. Dolayısıyla Binali Yıldırım'ın kazanma olasılığı çok güçleniyor. CHP'de Ekrem İmamoğlu'nun adı ön planda ve kuvvetle muhtemel de aday ancak o İstanbullular tarafından tanınmayan bir isim. Muharrem İnce'nin adaylığının yeniden gündeme geleceği kanaatinde değilim. Nitekim Sayın İnce, Cumhurbaşkanlığı seçim süreci sonrasını çok kötü yönetti" şeklinde konuştu.

ANKARA'DA AK PARTİLİ MEHMET ÖZHASEKİ ÖNDE

Ankara'da yarışın heyecanlı olacağını belirten Gür, anket sonuçlarına göre Mehmet Özhaseki'nin de Ankara'da önde gözüktüğünü dile getirdi.


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