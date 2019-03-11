Yerel seçim sonuçları anketinde Ankara'da kim, hangi parti önde? AK Partili Numan Kurtulmuş açıkladı

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş CNN TÜRK’te konuştu. İşte Kurutulmuş’un CNN TÜRK Ankara temsilcisi Dicle Canova’ya yaptığı açıklamalardan satır başları:

Karasızlar hızla eriyor. Kararsız seçmen kütlesi çözüldükçe bunu AK Partiye yaradığını görüyoruz.

En doğru anket milletin sahada gösterdiğidir. Milletimiz sahada Ak Parti’ye ve Recep Tayyip E’ye sahip çıkıyor.

ANKARA'DAKİ YARIŞ

Ankara’da zor bir seçim olacak ama Ankara’da ben Sayın Özhaseki’nin giderek yükseldiğini görüyorum. Sayın Özhaseki çok rahat bir şekilde seçimi sonuçlandıracaktır.

TAKSİM'DEKİ TARTIŞMA YARATAN GÖRÜNTÜ

8 Mart’taki o görüntü sebebi ne olursa olsun, ezana saygı göstermek milletin tamamının en ortak noktalarından birdir.

Burada ortaya çıkan görüntü yaralayıcıdır. Milletimizin tamamına yönelik hakaret içeren bir görüntüdür. Belki oradakilerin çok az kısmı hakaret etmek istemiştir ama görüntü budur. Bu kabul edilebilir bir şey değil.

EKONOMİ

Eskisi 7,4 gibi büyümeler olmayacak ama Türkiye ekonomisi mutedil bir büyüme içinde olacak ve 2019 sonunda çok daha güçlü bir konumda olacak.

S-400 TARTIŞMASI

S-400’lerin alınmış olması NATO’nun savunma mekanizmasına aykırı bir durum teşkil etmez.

Açık olan şey Türkiye’nin savunmadaki bir korunma şemsiyesi ihtiyacıdır. Hava savunması bakımından

ABD hiçbir zaman bu coğrafyada Türkiye’yi kaybedecek bir noktaya gelmek istemez. Bir noktada uzlaşılacağını düşünüyorum.

