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Yerel seçim sonuçlarıyla ilgili kritik viraj! YSK'ya başvuru süreci başladı

SEÇİM HABERLERİ  | 08.04.2019 08:13 | Son Güncelleme

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerle ilgili kritik viraja girildi. Seçim sonuçlarıyla ilgili İlçe ve il seçim kurullarına itirazlarını ileten ve olumsuz yanıt alan partiler, bugünden itibaren Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvuru yapabilecek. İtiraz süreci 3 gün devam edecek.

Yerel seçim sonuçlarıyla ilgili kritik viraj! YSK'ya başvuru süreci başladı

31 Mart yerel seçimlerinin ardından 2 Nisan’da başlayan itiraz sürecinde ikinci aşama da geride kaldı. İl seçim kurulları için karara bağlama süreci dün sona erdi.

İTİRAZLAR İÇİN SON GÜN 10 NİSAN

Bugünden itibaren ise itirazda YSK süreci başlıyor. İtiraz sürecinin en yoğun yaşandığı İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok şehirde seçim sonuçlarına ilişkin partiler ve adaylar, il seçim kurullarının kararlarını YSK’ya taşıyabilecek. YSK’ya itirazlar 8-9-10 Nisan tarihlerinde yapılacak.

YSK 13 NİSAN'A KADAR KARARA BAĞLAYACAK

İtirazların alınmasının ardından YSK bu itirazları, 11-12-13 Nisan’da karara bağlayacak.

YSK’nın vermiş olduğu karar nihai karar olacak. İstanbul’da bütün oyların yeniden sayılması için YSK’ya başvuran AK Parti, Ankara’daki büyükşehir belediye başkanlığı seçimine ilişkin tüm oyların yani 12 bin 180 sandığın yeniden sayılması için de YSK’ya başvuruyor.

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