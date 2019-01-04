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Yerel seçimde Doğu ve Güneydoğu'da HDP mi AK Parti mi önde? Seçim anketine göre partilerin oy oranları...

SEÇİM HABERLERİ  | 04.01.2019 09:45 | Son Güncelleme

Yerel seçimde kayyım atanan belediyelerde nasıl bir sonuç çıkacağı merak edilirken, HDP'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki oylarını arttırdığı belirtildi. Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin (SAMER) yaptığı son anket sonucuna göre bölgede partilerin oy oranları da dikkat çekti.

Yerel seçimde Doğu ve Güneydoğu'da HDP mi AK Parti mi önde? Seçim anketine göre partilerin oy oranları...

Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin (SAMER), politik gündem, seçmen eğilimleri- tutumu ve davranışları üzerinde yaptığı araştırma, belediyelere atanan kayyımların seçmenin tercihini değiştirmediğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre HDP, son yerel seçimlere oranla Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki oylarını yüzde 6 civarında artırdı. 2-6 Kasım 2018 tarihleri arasında 16 ilde 2 bin 400 kişi ile yüz yüze görüşerek yapılan araştırmaya göre, “Belediyelere kayyım atanmasını destekliyor musunuz” sorusuna katılımcıların yüzde 53.2’si kayyım atanmasını desteklemezken; yüzde 30.9’u desteklediği yönünde yanıt verdi. Yüzde 15.7’si kararsız olduğunu söyledi. Kayyım atanmasını destekleyenlerin yüzde 76.3’ü AK Partiye oy verdiğini belirtti.

Araştırma grubunun sadece yüzde 3.8’i “Oy verdiğim partiyi değiştirmeye karar verdim” derken, yüzde 32.6’sı “Oy verdiğim partiyi daha çok desteklemeye karar verdim” yanıtını verdi. “Kayyım atanması siyasal tercihimi etkilemedi” diyenlerin oranı yüzde ise 58.1. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “yeniden kayyım atayabileceklerine” dair açıklamalarının da seçmen eğilimini etkilemediği tespit edildi.

BÖLGEDE BİR İLK!

Araştırmada dikkat çeken bir başka detay, seçmenin ülkede yaşanan sorunları sıralama ölçüsü. Bölgede ilk defa ekonomi ve işsizliğin, Kürt sorunu dahil diğer tüm sorunların önüne geçtiği görüldü.

PARTİLERİN OY ORANI

“Bugün yerel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusuna araştırma grubunun yüzde 45.7’si HDP, yüzde 28.3’ü AK Parti, yüzde 8’i oy kullanmayacağım, yüzde 2,9’u CHP, yüzde 2’si MHP, yüzde 1.1’i İYİ Parti. (Cumhuriyet)

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