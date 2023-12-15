Yerel seçimler kaç yılda bir yapılır? En son yerel seçimler ne zaman oldu?

Yerel seçimlerin belediye başkanlarının yanı sıra belediye meclis üyelerinin de seçildiği bir süreç olduğu bilinir. Bu oylamalarda köy ve mahalle muhtarları, ihtiyar meclisi ve üyeleri de belirlenir. Ancak yerel seçimlerin kaç yılda bir tekrarlandığı genellikle unutulur. Dolayısıyla T.C. Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi'nden vatandaşlara aktarılan bilgiler çerçevesinde yerel seçimlerin kaç senede bir yapıldığı açıklanır. Buna ek olarak yerel seçimlerin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanan tarihi de okuyucuların bilgisine sunulur.

Yerel seçimler kaç yılda bir yapılır?

İl ve ilçe belediye başkanlarıyla birlikte belediye meclis üyelerinin, köy ve mahalle muhtarları ile ihtiyar meclisi ve üyelerinin belirlendiği seçimlere yerel seçim adı verilir. Belediye seçimleri şeklinde de adlandırılan yerel seçimlerin hangi tarihte yapılacağı sıklıkla araştırılır. Özellikle bu seçimlerin yıllık olarak yapılmaması nedeniyle yerel seçimler yaklaştığı zaman bu süreçle alakalı olan bazı hususların daha yaygın bir şekilde sorgulandığı söylenebilir. Dolayısıyla "Yerel seçimler kaç yıl arayla olur?" diyen kişilere verilmesi gereken yanıtlar, T.C. Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi'nden yola çıkılarak sunulmalıdır.

Türkiye'de yaşayan vatandaşların ikamet ettikleri şehir ve beldeleri temsil eden farklı adaylara oy verdikleri yerel seçimler 5 yılda bir yapılır. Yani yıllık olarak yapılmayan yerel seçimlerin 5 senede bir gerçekleştirildiği belirtilmelidir. Bu bağlamda en son yapılan yerel seçimin 2019 senesinde gerçekleştirildiği de söylenebilir. Son yapılan yerel seçimlerin 5 sene sonrasına denk gelen güncel belediye seçimleri tarihi ise 31 Mart 2024 Pazar günü olarak belirlenmiştir. Yüksek Seçim Kurulu tarafından vatandaşların bilgisine sunulan bu tarihte yerel seçimler için oy sandıklarına giden kişiler de ikamet ettikleri yerin adayları için oy kullanacaktır.







