Yerel seçimler ne zaman? Yerel seçimler ne zaman yapılacak?

Türkiye'de belediye seçimlerine sayılı günler kala vatandaşlar tarafından gündeme taşınan pek çok konunun mevcut olduğu görülür. Bunlar arasında ise en son 2019 senesinde yapılan yerel seçimlerin bir sonrakinin tarihinin hangi gün olduğu öne çıkar. Bu konuda net bilgi sunulması için dikkate alınması gereken kaynak ise Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanan yerel seçim takvimidir. Böylelikle yerel seçimlerin hangi tarihte yapılacağı ve vatandaşların oy pusulalarında hangi adaylarla karşılaşacağı kolaylıkla anlaşılır kılınabilir.

Türkiye'de yaşayan her bir vatandaşın büyük bir merakla yerel seçimlere yönelik olarak araştırma yaptığı görülür. Çünkü yerel seçimler bir diğer adıyla belediye seçimleri olarak da bilinir. Bu da söz edilen seçim sürecinde il ve ilçelerin belediye başkanlarının belirleneceğini gösterir. Buna ek olarak belediye seçimleri yapılırken köy ve mahallelerinin muhtarlarının belirlenmesi amacıyla da oy verilir. 2024 yerel seçimleri üzerine yapılan açıklamaların anlaşılır kılınması için ise YSK tarafından sunulan bilgilerin dikkate alınması gerekir.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından Türkiye'de yaşayan vatandaşlara sunulan bilgiler arasında yerel seçimlerin tarihi de yer alır. Yani YSK'nın yerel seçim takvimi incelendiği takdirde "Belediye seçimleri ne zaman?" diyerek araştırma yapmaya başlayan kişilere net bilgiler aktarılabilir. Türkiye'de bu seçim sürecinin en son 2019 senesinde yaşandığı görülür. Yani Türkiye'de yaşayan vatandaşlar belediye seçimleri için en son 2019 senesinde oy kullanmıştır. Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan yerel seçim takvimi incelendiğinde ise gelecek oylamaların 31 Mart 2024 Pazar gününde yapılacağı anlaşılır. Bu tarihte oy vermeye giden vatandaşlar kendi ikamet ettikleri şehirdeki adaylara yönelik olarak hazırlanan oy pusulaları ile karşılaşacaktır.

Yerel seçimlerde kimler seçilir?

En son 2019 senesinde yapılan Türkiye yerel seçimlerinin bir sonraki tarihi 31 Mart 2024 olarak belirlenmiştir. Yani bu tarihte oy kullanmaya gidecek olan vatandaşlar ikamet ettikleri şehirdeki adaylara göre hazırlanan oy pusulalarını teslim alacaktır. Belediye seçimleri yaklaştığı için pek çok vatandaşın öğrenmeye çalıştığı konular arasında ise oy pusulalarında yer alacak olan adaylar mevcuttur. Dolayısıyla bir diğer adı belediye seçimleri olan yerel seçimlerde hangi adaylara oy verildiği şu şekilde sıralanmalıdır:

İlçe Belediye Başkanı

İl Belediye Başkanı

Büyükşehir Belediye Başkanı

Belde Belediye Başkanı

Mahalle muhtarları

Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri

İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri





