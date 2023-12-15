HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Kamu
  4. Yerel seçimler ne zaman? Yerel seçimler ne zaman yapılacak?

Yerel seçimler ne zaman? Yerel seçimler ne zaman yapılacak?

14.12.2023 20:48 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerel seçimler bir diğer adıyla belediye seçimleri olarak bilinirken yıllık olarak yapılmaz. Dolayısıyla Türkiye’de en son 2019 senesinde yapılan belediye seçimlerinin bir sonraki uygulama tarihi merak konusuna dönüşür. Yerel seçimlere aylar kala araştırılmaya başlanan bir diğer konu ise oy pusulasında hangi adayların yer alacağıdır. Bu bağlamda Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kapsamındaki bilgilerden yola çıkılarak Türkiye'de yaşayan vatandaşlara belediye seçimlerine yönelik detaylar aktarılmalıdır.

Yerel seçimler ne zaman? Yerel seçimler ne zaman yapılacak?

Türkiye'de belediye seçimlerine sayılı günler kala vatandaşlar tarafından gündeme taşınan pek çok konunun mevcut olduğu görülür. Bunlar arasında ise en son 2019 senesinde yapılan yerel seçimlerin bir sonrakinin tarihinin hangi gün olduğu öne çıkar. Bu konuda net bilgi sunulması için dikkate alınması gereken kaynak ise Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanan yerel seçim takvimidir. Böylelikle yerel seçimlerin hangi tarihte yapılacağı ve vatandaşların oy pusulalarında hangi adaylarla karşılaşacağı kolaylıkla anlaşılır kılınabilir.

Yerel seçimlerde kimler oy kullanabilir? Yerel seçimlerde kimler oy kullanabilir?

Yerel seçimler ne zaman?

Türkiye'de yaşayan her bir vatandaşın büyük bir merakla yerel seçimlere yönelik olarak araştırma yaptığı görülür. Çünkü yerel seçimler bir diğer adıyla belediye seçimleri olarak da bilinir. Bu da söz edilen seçim sürecinde il ve ilçelerin belediye başkanlarının belirleneceğini gösterir. Buna ek olarak belediye seçimleri yapılırken köy ve mahallelerinin muhtarlarının belirlenmesi amacıyla da oy verilir. 2024 yerel seçimleri üzerine yapılan açıklamaların anlaşılır kılınması için ise YSK tarafından sunulan bilgilerin dikkate alınması gerekir.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından Türkiye'de yaşayan vatandaşlara sunulan bilgiler arasında yerel seçimlerin tarihi de yer alır. Yani YSK'nın yerel seçim takvimi incelendiği takdirde "Belediye seçimleri ne zaman?" diyerek araştırma yapmaya başlayan kişilere net bilgiler aktarılabilir. Türkiye'de bu seçim sürecinin en son 2019 senesinde yaşandığı görülür. Yani Türkiye'de yaşayan vatandaşlar belediye seçimleri için en son 2019 senesinde oy kullanmıştır. Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan yerel seçim takvimi incelendiğinde ise gelecek oylamaların 31 Mart 2024 Pazar gününde yapılacağı anlaşılır. Bu tarihte oy vermeye giden vatandaşlar kendi ikamet ettikleri şehirdeki adaylara yönelik olarak hazırlanan oy pusulaları ile karşılaşacaktır.

İlginizi Çekebilir

Yerel seçimlerde ne için oy kullanılır?

Yerel seçimlerde ne için oy kullanılır?

Yerel seçimlerde nerede oy kullanılır?

Yerel seçimlerde nerede oy kullanılır?

Yerel seçimlerde nasıl oy kullanılır?

Yerel seçimlerde nasıl oy kullanılır?

Yerel seçimlerde oy kullanmaya giderken gereken belgeler nelerdir?

Yerel seçimlerde oy kullanmaya giderken gereken belgeler nelerdir?

Yerel seçimlerde kimler seçilir?

En son 2019 senesinde yapılan Türkiye yerel seçimlerinin bir sonraki tarihi 31 Mart 2024 olarak belirlenmiştir. Yani bu tarihte oy kullanmaya gidecek olan vatandaşlar ikamet ettikleri şehirdeki adaylara göre hazırlanan oy pusulalarını teslim alacaktır. Belediye seçimleri yaklaştığı için pek çok vatandaşın öğrenmeye çalıştığı konular arasında ise oy pusulalarında yer alacak olan adaylar mevcuttur. Dolayısıyla bir diğer adı belediye seçimleri olan yerel seçimlerde hangi adaylara oy verildiği şu şekilde sıralanmalıdır:

  • İlçe Belediye Başkanı
  • İl Belediye Başkanı
  • Büyükşehir Belediye Başkanı
  • Belde Belediye Başkanı
  • Mahalle muhtarları
  • Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri
  • İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri
    Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kazasından yeni fotoğraflar! '12 saniye detayı' gözleri bir kez daha soruşturmaya çevirdiSomali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kazasından yeni fotoğraflar! '12 saniye detayı' gözleri bir kez daha soruşturmaya çevirdi
Dehşete düşüren görüntüler! Tüfekle mermi yağdırdı, ortalık kan gölüne döndüDehşete düşüren görüntüler! Tüfekle mermi yağdırdı, ortalık kan gölüne döndü
Elif Çakal davasında karar çıktı: 18 yaşından küçüklere indirimElif Çakal davasında karar çıktı: 18 yaşından küçüklere indirim
Anahtar Kelimeler:
Yerel seçim Belediye seçimleri yerel seçimler yerel seçimler ne zaman Belediye seçimleri ne zaman Yerel seçimler ne zaman 2024
En Çok Okunan Haberler
Miray Daner'in ateşli sahneleri sosyal medyayı salladı

Miray Daner'in ateşli sahneleri sosyal medyayı salladı

Cinsel organından DNA'sı çıktı, savunması 'pes' dedirtti

Cinsel organından DNA'sı çıktı, savunması 'pes' dedirtti

Ece Ronay gözaltına alındı! Evinden çıkanlar şoke etti

Ece Ronay gözaltına alındı! Evinden çıkanlar şoke etti

Fatih Terim’in hesap hareketlerinin incelenmesi talep edildi

Fatih Terim’in hesap hareketlerinin incelenmesi talep edildi

Toplantıda el bombası patlattı! Ukrayna'dan korkunç görüntüler

Toplantıda el bombası patlattı! Ukrayna'dan korkunç görüntüler

Genç kadına AVM'de kabusu yaşatmıştı! Şaşırtan karar

Genç kadına AVM'de kabusu yaşatmıştı! Şaşırtan karar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Türkiye gündemine yön vermişti! "Dilan ve Engin Polat çifti bana para teklif etti"

Türkiye gündemine yön vermişti! "Dilan ve Engin Polat çifti bana para teklif etti"

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE

Dilan Polat'ın kara kutusu Şule ülkesine geri döndü! "Millet olarak rahatlayın"

Dilan Polat'ın kara kutusu Şule ülkesine geri döndü! "Millet olarak rahatlayın"

Hopladı zıpladı yetmedi parende attı! Çizmelerini böyle denedi

Hopladı zıpladı yetmedi parende attı! Çizmelerini böyle denedi

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.