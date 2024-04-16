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  4. Yerel seçimler sonrası ilk kabine toplantısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları açıklıyor

Yerel seçimler sonrası ilk kabine toplantısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları açıklıyor

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
16.04.2024 18:50
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimler sonrasında yapılan ilk kabine toplantısında alınan kararları açıklıyor.

Yerel seçimler sonrası ilk kabine toplantısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları açıklıyor

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, ekonomik gelişmeler, enflasyonla mücadele çalışmaları, İran-İsrail krizi, Rusya ve Ukrayna savaşına dair gelişmeler ele alındı. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor.

İşte Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Gerek yollarımızın kalitesi, gerekse emniyet birimlerimlerimizin aldığı önlemlerle bu yılı az geçen senelere kıyasla az kazayla atlattık. 9 günlük bayramda Osmangazi köprüsü araç geçişi 941 Bin'den fazla, İstanbul Havalimanı yolcu sayısı 2 milyon 213 bin kişi seyahat etti. Antalya havalimanımızın pazar günü 2024'ün en yüksek rakamına ulaştı. YHT 1 milyon insanımız seyahat etti.

Bayramın 3. günü meydana gelen teleferik faciasıyla hepimiz sarsıldık.

"MUHALEFETİN SORUMLULARI KORUMA ÇABASI GÖZDEN KAÇMADI"

Kurtarma çalışmalarını büyük titizlikle sürdüren 2.200 personelin her birine teşekkür ediyorum. 174 kişinin tamamı kurtarıldı. Yaşanan olayla ilgili sorumluluğu olan kişiler yargılanıyor. 5 kişi tutuklanmış, 8 şüpheli hakkında adli kontrol şartı verilmiştir. Muhalefetin sorumluları koruma çabası gözden kaçmadı.

Ana muhalefetin olayın ilk anından itibaren hadiseyi sulandırma çabası gözden kaçmadı. aynı vicdansızlık Beşiktaş'taki yangın faciasında da sergilendi. Hiç kimse siyası kimliğini öne sürerek sorumluları yargıdan kaçıramaz.

Hak,hukuk ve adalet adına Van'a koşanlar, Beşiktaş'taki iş yerinde can verenler için hiçbir adım atmadılar.

Sorumluları kimse adaletten kaçıramaz. Hem Antalya hem Beşiktaş'taki faillerinin yargıya hesap vermesi için üzerimize düşeni yapacağız. Benzer acıların tekrar yaşanmaması için tedbirlerimizi ve denetimlerimizi yoğunlaştıracağız. Hayatını kaybeden vatandaşlarıma başsağlığı diliyorum.


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Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı
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