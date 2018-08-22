"Yerel seçimler zamanında yapılmalıdır"

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, yerel seçimlerin erkene alınması tartışmalarına ilişkin, "Bu seçimlerin erkene alınıp alınmayacağıyla alakalı zaman zaman gündem meşgul ediliyorsa da kanaatimiz odur ki seçimler zamanında yapılacaktır. Bu seçimler zamanında yapılmalıdır. Seçimleri öne almak gibi bir yanlışa düşülmemelidir." dedi.

Büyükataman, partisinin Bursa İl Başkanlığınca Kültürpark'taki bir çay bahçesinde düzenlenen bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimlerinde milletin Cumhur İttifakına olan güveninin bir kez daha ortaya konulduğunu söyledi.

Sırada yeni bir seçimin olduğunu belirten Büyükataman, "31 Mart 2019'da mahalli idareler seçimlerini gerçekleştireceğiz. Bu seçimler gerçekten Türkiye'nin içinde bulunduğu nazik şartlar ve gelişmeler dikkate alındığında en az milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri kadar önemlidir, tarihi seçimlerden biridir." diye konuştu.

Büyükataman, yerel seçimlerin erkene alınması yönündeki tartışmalara da değinerek, şöyle devam etti: