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Yerel seçimlerde ne için oy kullanılır? Yerel seçimlerde ne seçilir?

04.12.2023 23:15 | Son Güncelleme:
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Yerel demokrasinin işlemesinde ve gelişmesinde büyük rolü olan yerel seçimler her 5 yılda bir düzenli olarak yapılır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve 18 yaşını doldurmuş olan tüm kişiler belirtilen bazı özel durumlar dışında oy kullanma hakkına sahiptir. 2024 yılı için Mart ayında yapılması planlanan seçimlerde oy verebilmek için bazı şartların bilinmesi gerekir.

Yerel seçimlerde ne için oy kullanılır? Yerel seçimlerde ne seçilir?

Türkiye’de her 5 yılda bir okullarda kurulan sandıklarda oy kullanma işlemi yapılır. Yerel seçimler için yapılan bu oy kullanma işleminde yerel yönetimler için farklı makamlara kişiler seçilir ve görevlendirilir. Bu kez 31 Mart 2024 tarihinde yapılacağı açıklanan yerel seçimlerde aday olmak ve oy vermek için farklı şartlar yerine getirilmelidir.

Yerel seçimlerde ne için oy kullanılır?

Demokrasinin gelişmesinde ve yerel demokrasinin ilerlemesinde yerel yönetimlerin seçilmesi son derece önemlidir. Amaç kamuya, vatandaşa doğru ve verimli hizmet veren, doğru kişileri seçmektir. Yapılan seçimlerin sonucu olarak il ve ilçe belediyelerinde başkanlar, meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyat heyetleri belirlenir. Büyükşehirlerde belediye meclisleri için yapılan bu yerel seçimlerde, onda birlik bir baraj uygulamalı nispi temsil sistemi vardır. Belediye başkanlığında ise çoğunluk sistemi uygulanmaktadır. Mahalli idarelerde seçimler açık sayım, genel oy, gizli ve eşit koşullarda yapılır.

Yerel seçimlerde oy kullanmak için seçmenlerde aranan bazı şartlar vardır. Bu şartların başında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gelir. Daha sonraki şart ise 18 yaşından gün almış olmaktır. Türkiye’de yerel yönetimlerin, kamusal alandaki hizmetlerin vatandaşlara en yakın şekilde sağlanabilmesi ve idaredeki verimliliğin ve etkinliğin sağlanması için merkezi bir konumu vardır.

Yerel seçimlerde kimler oy kullanabilir? Yerel seçimlerde kimler oy kullanabilir?

Yerel seçimlerde ne seçilir?

En son 2019 yılının Mart ayının sonunda yapılan Türkiye yerel seçimleri için belirlenen yeni tarih 31 Mart 2024 olmuştur. Her 5 yılda bir yapılan yerel seçimlerde oy vermenin amacı yerel yönetimde görevli olan şu kişileri seçmektir:

  • Köy muhtarları
  • İhtiyar heyeti üyeleri
  • Mahalle muhtarları
  • İl genel meclis üyeleri
  • Belediye meclis üyeleri
  • İl belediye başkanları
  • Belde belediye başkanları
  • İlçe belediye başkanları
  • Büyükşehir belediye başkanları

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