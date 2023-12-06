Yerel seçimlerde ne için oy kullanılır? Yerel seçimlerde ne seçilir?

Türkiye’de her 5 yılda bir okullarda kurulan sandıklarda oy kullanma işlemi yapılır. Yerel seçimler için yapılan bu oy kullanma işleminde yerel yönetimler için farklı makamlara kişiler seçilir ve görevlendirilir. Bu kez 31 Mart 2024 tarihinde yapılacağı açıklanan yerel seçimlerde aday olmak ve oy vermek için farklı şartlar yerine getirilmelidir.

Yerel seçimlerde ne için oy kullanılır?

Demokrasinin gelişmesinde ve yerel demokrasinin ilerlemesinde yerel yönetimlerin seçilmesi son derece önemlidir. Amaç kamuya, vatandaşa doğru ve verimli hizmet veren, doğru kişileri seçmektir. Yapılan seçimlerin sonucu olarak il ve ilçe belediyelerinde başkanlar, meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyat heyetleri belirlenir. Büyükşehirlerde belediye meclisleri için yapılan bu yerel seçimlerde, onda birlik bir baraj uygulamalı nispi temsil sistemi vardır. Belediye başkanlığında ise çoğunluk sistemi uygulanmaktadır. Mahalli idarelerde seçimler açık sayım, genel oy, gizli ve eşit koşullarda yapılır.

Yerel seçimlerde oy kullanmak için seçmenlerde aranan bazı şartlar vardır. Bu şartların başında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gelir. Daha sonraki şart ise 18 yaşından gün almış olmaktır. Türkiye’de yerel yönetimlerin, kamusal alandaki hizmetlerin vatandaşlara en yakın şekilde sağlanabilmesi ve idaredeki verimliliğin ve etkinliğin sağlanması için merkezi bir konumu vardır.

Yerel seçimlerde ne seçilir?

En son 2019 yılının Mart ayının sonunda yapılan Türkiye yerel seçimleri için belirlenen yeni tarih 31 Mart 2024 olmuştur. Her 5 yılda bir yapılan yerel seçimlerde oy vermenin amacı yerel yönetimde görevli olan şu kişileri seçmektir:

Köy muhtarları

İhtiyar heyeti üyeleri

Mahalle muhtarları

İl genel meclis üyeleri

Belediye meclis üyeleri

İl belediye başkanları

Belde belediye başkanları

İlçe belediye başkanları

Büyükşehir belediye başkanları







