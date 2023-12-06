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Yerel seçimlerde nerede oy kullanılır? Oy kullanacağım yeri nasıl öğrenebilirim?

04.12.2023 23:37 | Son Güncelleme:
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Her 5 yılda bir olacak şekilde yapılan yerel seçimlerin sonuncusu 2019 yılının mart ayında yapılmıştır. 2024 yılı için belirlenen yerel seçim tarihi ise 31 Mart 2024 olarak açıklanmıştır. Yerel seçimler; il ve ilçelerde belediye başkanlarının, muhtarların, ihtiyar heyeti üyelerinin ve meclis üyelerinin belirlendiği bir seçim türüdür. Demokrasinin gelişmesi adına önemli bir görevi vardır.

Yerel seçimlerde nerede oy kullanılır? Oy kullanacağım yeri nasıl öğrenebilirim?

Türkiye sınırları içinde farklı büyüklüklerdeki illerde ve ilçelerde yaşayan vatandaşların, yerel ve ortak özellikteki ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan anayasal kuruluşlar yerel yönetimlerdir. Her 5 yılda bir yapılan yerel seçimler ile belediye başkanları, muhtarlar, meclis üyeleri seçilir. Öncelikli amaç yerel demokrasiyi geliştirmek ve yerel yönetimlerin daha etkin daha verimli olmasını sağlamaktır.

Yerel seçimlerde nerede oy kullanılır?

Düzenli olarak her 5 yılda bir yapılan oylama ile gerçekleştirilen ve en sonuncusu 2019 yılında yapılan yerel seçimlerin bu kez 31 Mart 2024 tarihinde yapılacağı duyurulmuştur. Oy kullanma işlemi okullarda yapılmaktadır.

Yerel seçimlerde oy kullanmak için gerekli görülen kanuni şartlara uygun olan herkes yerel seçimlerde oy kullanabilir. Oy kullanma yerleri yurt içi ya da yurt dışında yaşayan vatandaşlar için farklılık gösterebilir.

Yerel seçimlerde ne için oy kullanılır? Yerel seçimlerde ne için oy kullanılır?

Oy kullanacağım yeri nasıl öğrenebilirim?

Oy kullanma hakkı bulunan 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hangi okulda ya da nerede oy kullanacaklarını öğrenebilmek için Yüksek Seçim Kurulu’nun resmi internet sitesine giriş yaparak oy kullanacağı yeri görüntüleyebilir. Oy kullanım yerini öğrenmek için şu adımlar izlenmelidir:

  • Yüksek Seçim Kurulu’nun resmî internet sitesine giriş yapılır. (www.ysk.gov.tr)
  • Site içinden 'nerede oy kullanacağım' menüsüne girilir. (Bu kısım sitede sadece seçim yapılacak olan dönemlerde aktif olan bir kısımdır.)
  • Gerekli bilgiler doğru ve eksiksiz girilerek oy kullanılacak olan yer görüntülenir.
Yerel seçimlerde kimler oy kullanabilir? Yerel seçimlerde kimler oy kullanabilir?

Yerel seçimlerde oy kullanacağım ne yapmalıyım?

Yerel seçimlerde oy kullanma hakkı olan kişiler yurt içi ve yurt dışında oy kullanabilirler. Bazı noktalara dikkat etmeli ve bazı şartları yerine getirmelidirler. Seçmenler nüfus müdürlüğüne ikamet adreslerini bildirmeli ve bu adreste oy kullanma durumunda olduklarını kanıtlamalıdırlar. Adres değişikliği yapmayan kişiler oy kullanma hakkına sahip değildir.

Farklı durumların söz konusu olduğu seçmenler oy kullanırken de bazı noktalara dikkat etmelidirler. Örneğin haklarında kısıtlılık kararı kalkmış olan seçmenler, ilgili mahkemenin kararını bağlı olduğu yerleşim yerinin ilçe seçim kuruluna şahsen götürmeli ve seçmenlik durumlarının güncellenmesini sağlamalıdırlar.

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