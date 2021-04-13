Yerin metrelerce altında ilk sahur: Dışarıdaki sofradan çok farklı

Özel maden ocağında gece vardiyasında çalışan işçiler, yılın ilk sahurunu birlikte yaptı. Domates, biber, konserve, soğan ve ekmekten oluşan sahur menüsünde sohbet eden işçiler, yerin yaklaşık 300 metre altında ailelerinden uzak sahur yaptı.

Ramazan ayının gelmesine sevinen işçiler, ailelerinden uzak sahur yapmanın burukluğunu yaşadı.

'ASKERDEN GELİNCE BURAYA BAŞLADIK'

Maden işçisi Abdullah Çolak, "20 senelik madenciyim. Askerden gelince buraya başladık. Allah'a şükürler olsun. Emekli olduk. Halen daha burada çalışıyoruz. Mevla'ya şükür olsun. Bu iş yeri sayesinde evimizi barkımızı aldık. Yeni bir Ramazan ayına girdik. Ama korona hastalığı bizi birbirimizden kopardı. İnsanlığı birbirinden ayırdı. Bu üzücü şeyler olmasaydı daha iyi şeyler olacaktı" dedi.

Ailesinden uzakta sahur yapan Çolak, "Ben mutluyum. Çünkü çalışmak da bir ibarettir. Ailemin de mutlu olduğuna inanıyorum. Onlar da şu an benim yoluma bakıyor. Tek temennimiz sağlıklı bir şekilde ocağa girip çıkmak. Normalde ben açlığa dayanamam. Ama oruçluyken hiçbir şey aklıma gelmiyor. Ne yemek ne su, ne de başka bir şey" diye konuştu.