Yerleşme kanaması nedir? Yerleşme kanaması neden olur?

Hamile kadınlarda gebelik süresi boyunca regl kanaması görülmez. Ancak bazı durumlarda halk arasında bilinen adıyla "üstüne görme" vajinal kanamaları yaşanabilir. Bu kanamaların birçoğu uzmanlar tarafından normal kabul edilirken, şiddeti değişen kanamalar ise başka bir sağlık sorununun belirtileri olabilir. Hamileyken görülen kanamalardan biri yerleşme kanamasıdır. Bu kanama implantasyon kanaması olarak da bilinir. Anne adayları tarafından en çok araştırılan konulardan biri de yerleşme kanamasıdır.

Yerleşme kanaması nedir?

Yerleşme kanaması, döllenen yumurtanın rahim duvarına tutunmaya çalıştığı zaman diliminde ortaya çıkar. Döllenme sürecinin sonrasında yumurta hücresi, rahim iç tabakasına doğru yerleşir ve oraya tutunur. Bu süreç yaşanırken bazı kişilerde hafif bir kanama veya lekelenme izleri görülebilir. Yerleşme kanaması genellikle implantasyondan yaklaşık 6 ila 12 gün sonra görülür.

Yerleşme kanaması, gebeliğin başladığı dönemlerde görüldüğü için bazı kadınlar hamile kaldıklarını henüz fark etmeden önce bu kanamayı yaşayabilir. Bu nedenle, beklenen regl döneminde hafif bir kanama veya lekelenme gözlemleyen anne adayları gebelik olasılığını düşünebilirler.

Yerleşme kanaması gebelikle normal görülen bir durum olmasına rağmen, herhangi bir şiddetli kanama durumunda doktora başvurmak önemlidir. Bazı durumlarda, anormal görülen yerleşme kanaması diğer tıbbi sorunlara işaret edebilir. Örneğin, aşırı kanama, şiddetli ağrı veya kötü kokulu akıntı gibi durumlar yaşanıyorsa, bir sağlık uzmanına başvurmanız önemlidir.

Yerleşme kanaması ne zaman olur?

Yerleşme kanaması yumurtlama döneminden 1 hafta sonra, adet kanamasından birkaç gün önce görülebilir. Her kadın yerleşme kanaması yaşayacak diye bir durum yoktur. Hatta yapılan araştırmalara göre yerleşme kanaması üreme çağındaki kadınların yüzde 15-25’inde görülür.

Gebelik sürecini araştıran kişilerin kafasında “Yerleşme kanaması ne zaman başlar?” diye bir soru oluşabilir. Yerleşme kanaması, beklenen regl kanaması döneminden genellikle 3-5 gün önce gerçekleşir. Yerleşme kanaması yumurtanın rahim duvarına yerleşmeye çalıştığı dönemde meydana gelir. Bu esnada tutunulan bölgede bulunan bazı kan damarları parçalanır ve hafif bir kanama oluşabilir.

Yerleşme kanaması adetten kaç gün önce gelir?

Kadın doğum uzmanlarına en çok danışılan soru "Gebelikte yerleşme kanaması kaçıncı haftada olur?" sorusudur. Yerleşme kanamasının beklenen regl döneminde gerçekleştiği belirtilir. Bundan dolayı pek çok kadın bu kanamayı normal bir regl süreci sanabilir. Genellikle adet kanamasından birkaç gün önce yerleşme kanaması görülür. Bazı anne adaylarında bu kanama hiç gerçekleşmeyebilir.

Yerleşme kanaması nasıl olur?

Yerleşme kanaması regl dönemindeki kanama ile karıştırılabileceğinden, yerleşme kanamasına özgü belirtiler bilinmelidir. Yerleşme kanaması şöyle olur:

Erken kanama: Yerleşme kanaması regl başlangıcından birkaç gün önce görülür, ancak bazı bireyler bu 2 kanamayı birbirine karıştırır. Erken gelen kanamanın yerleşme kanamasına işaret ettiği bilinmelidir.

Yerleşme kanaması regl başlangıcından birkaç gün önce görülür, ancak bazı bireyler bu 2 kanamayı birbirine karıştırır. Erken gelen kanamanın yerleşme kanamasına işaret ettiği bilinmelidir. Renkli akıntı: Yerleşme kanaması rengi, hafif pembe tonunda veya çok koyu renkli veya siyaha dönen bir renkte olabilir. Bu renklerdeki bir kanamanın yerleşme kanaması olduğu düşünülebilir.

Yerleşme kanaması rengi, hafif pembe tonunda veya çok koyu renkli veya siyaha dönen bir renkte olabilir. Bu renklerdeki bir kanamanın yerleşme kanaması olduğu düşünülebilir. Çok hafif kanama: Yerleşme kanaması miktarı oldukça hafiftir. Yerleşme kanaması yaşayanlar, akıntının birkaç saat sürdüğünü, bir nokta kadar veya sadece bir çizgi biçiminde olduğunu görürler.

Yerleşme kanaması embriyonun rahim duvarına yerleşme sürecinde oluşur. İmplantasyon kanaması çok hafif görülür. İlk hamileliğini yaşayan kadınların yerleşme kanamalarının daha sık ve çok olabilme ihtimali bulunur.

Yerleşme kanaması belirtileri

Yerleşme kanaması, gebeliğin başlangıç döneminde görülür ve bazı semptomlar bu kanamaya eşlik ederek hamileliğin başladığını gösterir. Kanamanın yerleşme kanaması olduğundan şüphelenebilmek için birkaç semptomun bir arada bulunması yeterlidir. Erken regl döneminde görülen semptomlar ile benzerlik gösteren belirtilerle gerçekleşen bu kanama için belirgin bazı farklar bulunur. Bu belirtiler her zaman görülmeyebilir. Semptomların yaşanmadığı durumlarda hamilelik süreciyle ilgili bir yorum yapmak için detaylı inceleme gerekebilir. İmplantasyon kanaması semptomlarından bazıları şunlardır:

Kanamanın rengi: Kanamanın renginin pembe veya kahverengi tonlarında olduğu görülür. Belli bir zaman içerisinde renginde herhangi bir değişiklik görülmez ve bu kanama kendiliğinden kesilir.

Kanamanın renginin pembe veya kahverengi tonlarında olduğu görülür. Belli bir zaman içerisinde renginde herhangi bir değişiklik görülmez ve bu kanama kendiliğinden kesilir. Kanama yoğunluğu: Hamileliğin başladığı dönemde görülen kanamanın yoğunluğu oldukça azdır. Genelde lekelenme biçiminde görülen kanamanın şiddetinde bir artış görülmez.

Hamileliğin başladığı dönemde görülen kanamanın yoğunluğu oldukça azdır. Genelde lekelenme biçiminde görülen kanamanın şiddetinde bir artış görülmez. Kanamada pıhtı oluşumu: Akıcı ve parlak olmayan bir lekelenme görülür. Pıhtı görülmesi için herhangi bir neden yoktur ve böyle bir durum gözlenmez.

Akıcı ve parlak olmayan bir lekelenme görülür. Pıhtı görülmesi için herhangi bir neden yoktur ve böyle bir durum gözlenmez. Kramp oluşumu: Hafif ve kısa aralıklarla kramp oluşumu yaşanabilir.

Hafif ve kısa aralıklarla kramp oluşumu yaşanabilir. Göğüslerde hassasiyet: Hamileliğin ilk dönemlerindeki implantasyon ile kanda hCG, progesteron ve östrojen seviyelerinde bir artış görülür. Bu semptomlar hormonal değişim esnasında eşlik edebilir.

Yerleşme kanaması kaç gün sürer?

Yerleşme kanaması süreci kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Bazı kadınlarda 24-48 saat arası sürerken bazılarında ise daha uzun sürebilir. Uzmanlara göre; yerleşme kanaması ortalama 3 gün sürebilir. Bundan daha fazla süren kanamalarda başka bir sağlık sorunu olduğu düşünülebilir. Hamile kadınların bu ve bunun gibi durumlarda doktorlarına danışması, embriyonun sağlığı açısından da büyük önem teşkil eder.

