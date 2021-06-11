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Yerli aşıda Faz-3 gönüllü başvuruları e-Nabız üzerinden başladı

11.06.2021 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) işbirliği ile Türkiye’de koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşının Faz-3 çalışmalarında gönüllü başvuruları e-Nabız üzerinden başladı.

Yerli aşıda Faz-3 gönüllü başvuruları e-Nabız üzerinden başladı

TÜSEB ile ERAGEM tarafından koronavirüse karşı geliştirilen Covid-19 yerli aşısının Faz-1 çalışması, 44 gönüllü üzerinde yapıldı. İnaktif aşının Faz-2 çalışmaları ise şubat ayında başladı ve 250 gönüllünün aşı uygulaması 9 Nisan'da tamamlandı.

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GÖNÜLLÜLERİN YÜZDE 100'ÜNDE ANTİKOR

Nisan ayı sonunda ise Faz-2’nin raporlama işlemi tamamlandı. Raporlamada koronavirüs aşısı olan gönüllülerin yüzde 100’ünde antikor oluştuğu belirlendi. Ardından ise, mayıs ayında Faz-3 çalışmalarına başlandı.

GÖNÜLLÜ ALIMINA BAŞLANDI

Bu kapsamda e-Nabız üzerinden gönüllü alımına başlandı. E-Nabız sayfasında, “Aşı çalışması için gönüllü ol. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ve Erciyes Üniversitesi işbirliği ile geliştirilen inaktif Covid-19 aşısının Faz-3 klinik çalışmalarında gönüllü olmak için tıklayınız” butonuna yer verildi. (DHA)

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koronavirüs (Covid-19) koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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