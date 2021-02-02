Yerli aşıyı geliştiren profesör: İnşallah en kısa sürede aşıyı kazandırmış oluruz

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ile birlikte üniversite bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama Merkezi’ni ziyaret etti. Vali Günaydın, insan deneyleri devam eden yerli aşı çalışmalarını yürüten ekibin başında bulunan Merkez Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’den hem Covid-19 aşısı hem de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına karşı koruyucu aşı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Vali Günaydın, yerli aşının ülke adına son derece önemli olduğunu belirterek, "İnşallah yakın zamanda olumlu bir şekilde sonuçlanarak hepimizi mutlu eder. Çalışmaları yakından takip ediyorum. Rektörümüz ile hemen hemen her hafta bu konu üzerinde konuşuyoruz. Aşı çalışmasında büyük gayretler gösterdiklerini yakından takip ediyorum. Özellikle Prof. Dr. Aykut Özdarendeli hocamızın bu çalışmaları her türlü takdirin üzerinde. Gecesini gündüzüne katarak bu çalışmaları ekibi ile devam ettiriyor. Kendilerine teşekkür ediyor ve başarılar diliyoruz. Aşı çalışmaları inşallah yakın zamanda olumlu bir şekilde sonuçlanır. Hep birlikte inşallah ülke ve millet olarak bu işin mutluluğunu birlikte yaşarız" diye konuştu.