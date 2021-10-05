Bursa'da yapıldı! Yerli imkanlarla 2 kişilik yolcu uçağı imal ettiler

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nde sertifikasyon çalışmaları süren uçağın teknik özellikleriyle ilgili bilgi veren Bizpark Şirketi Kurucu Ortağı Emre Balcı, Türkiye’nin sivil havacılıkta da dünyada söz sahibi olması için çalıştıklarını ve tecrübeli bir kadro ile uzun çalışmalar sonucu VLA T200’ü geliştirerek imalata başladıklarını bildirdi.

"HÜRKUŞ UÇAĞINDAN SONRA İLK OLACAK"

Balcı, “T200, kamunun Türk Havacılık Uzay Sanayi Şirketinin Hürkuş uçağından sonra özel bir girişim tarafından yapılan ilk uçak olacak. Böyle bir projeye imza attığımız için gururluyuz” dedi.

"DÜNYADAKİ RAKİPLERİYLE REKABET EDEBİLECEK SEVİYEDE"

Uçağın tamamlanma aşamasına geldiğini, sertifikasyon çalışmalarından sonra uçuşlara başlayacağını bildiren Emre Balcı, “Uçağımız gerek 750 kiloluk kalkış ağırlığı, gerekse diğer özellikleriyle dünyadaki rakipleriyle rekabet edebilecek seviyede.

Hedefimiz Türkiye’nin VLA sınıfında dünyanın sayılı ülkeleri arasına girmesini sağlamak. 2 kişilik uçaktan sonra 6 kişilik yolcu uçağını da projelendireceğiz” diye konuştu. (İHA)



