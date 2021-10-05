HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bursa'da yapıldı! Yerli imkanlarla 2 kişilik yolcu uçağı imal ettiler

Bursa'da yapıldı! Yerli imkanlarla 2 kişilik yolcu uçağı imal ettiler

05.10.2021 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye son dönemde uzay, havacılık ve savunma alanında atılımları peş peşe gerçekleştirirken, sivil havacılık konusunda da önemli gelişmeler yaşanıyor. Bursa’da faaliyet gösteren Bizpark şirketi, Uçaksan markasıyla sivil havacılıkta bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Vecihi Hürkuş ve Nuri Demirağ’dan sonra ilk sivil uçak girişimine 2018 yılında başlayan Bizpark şirketi, iki kişilik yolcu uçağını tamamlama aşamasına geldi.

Bursa'da yapıldı! Yerli imkanlarla 2 kişilik yolcu uçağı imal ettiler

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nde sertifikasyon çalışmaları süren uçağın teknik özellikleriyle ilgili bilgi veren Bizpark Şirketi Kurucu Ortağı Emre Balcı, Türkiye’nin sivil havacılıkta da dünyada söz sahibi olması için çalıştıklarını ve tecrübeli bir kadro ile uzun çalışmalar sonucu VLA T200’ü geliştirerek imalata başladıklarını bildirdi.

"HÜRKUŞ UÇAĞINDAN SONRA İLK OLACAK"

Balcı, “T200, kamunun Türk Havacılık Uzay Sanayi Şirketinin Hürkuş uçağından sonra özel bir girişim tarafından yapılan ilk uçak olacak. Böyle bir projeye imza attığımız için gururluyuz” dedi.

1

"DÜNYADAKİ RAKİPLERİYLE REKABET EDEBİLECEK SEVİYEDE"

Uçağın tamamlanma aşamasına geldiğini, sertifikasyon çalışmalarından sonra uçuşlara başlayacağını bildiren Emre Balcı, “Uçağımız gerek 750 kiloluk kalkış ağırlığı, gerekse diğer özellikleriyle dünyadaki rakipleriyle rekabet edebilecek seviyede.

Hedefimiz Türkiye’nin VLA sınıfında dünyanın sayılı ülkeleri arasına girmesini sağlamak. 2 kişilik uçaktan sonra 6 kişilik yolcu uçağını da projelendireceğiz” diye konuştu. (İHA)

2

Dünyanın en büyük kargo uçağı İstanbul Havalimanı'ndaDünyanın en büyük kargo uçağı İstanbul Havalimanı'nda


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
WhatsApp, Facebook ve Instagram çökmüştü! Uzmanından "kişisel bilgiler çalınmış olabilir" açıklamasıWhatsApp, Facebook ve Instagram çökmüştü! Uzmanından "kişisel bilgiler çalınmış olabilir" açıklaması
Koronavirüs hastasının hayata 'mucize' dönüşü: Çok pişmanımKoronavirüs hastasının hayata 'mucize' dönüşü: Çok pişmanım
Müşterisi Kuveyt ve Katar'dan geliyor! Kilosu 60 bin TLMüşterisi Kuveyt ve Katar'dan geliyor! Kilosu 60 bin TL
Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü fenomen ifşa etti! "Göğüslerini Tiktok'ta açıp..."

Ünlü fenomen ifşa etti! "Göğüslerini Tiktok'ta açıp..."

Sigaraya bir zam daha! İşte yeni fiyatlar

Sigaraya bir zam daha! İşte yeni fiyatlar

Sürpriz sonuç! Oyları artırdı, sırayı kaptı

Sürpriz sonuç! Oyları artırdı, sırayı kaptı

Mustafa Keser Bülent Ersoy'u bombaladı! "Seni 'Diva' değil 'Divan' yaparlar"

Mustafa Keser Bülent Ersoy'u bombaladı! "Seni 'Diva' değil 'Divan' yaparlar"

3'üncü doz aşı ne zaman? Sağlık Bakanlığından flaş karar

3'üncü doz aşı ne zaman? Sağlık Bakanlığından flaş karar

Bahçeli'den İsmail Kahraman'a 'Anayasa' yanıtı

Bahçeli'den İsmail Kahraman'a 'Anayasa' yanıtı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

18 yaşındaki Aleyna bu notu bırakıp intihar etti! Şoke eden iddia

18 yaşındaki Aleyna bu notu bırakıp intihar etti! Şoke eden iddia

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Cacık yiyip ağız suyuyla gargara yaptı, ehliyeti kaptırdı

Cacık yiyip ağız suyuyla gargara yaptı, ehliyeti kaptırdı

Şantaj iddiası! Genç kız not bırakıp intihar etti

Şantaj iddiası! Genç kız not bırakıp intihar etti

Koronavirüs rehberi güncellendi! Karantina süreleri kısaldı

Koronavirüs rehberi güncellendi! Karantina süreleri kısaldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.