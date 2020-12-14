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Yerli Malı Haftası 2020.. En güzel Yerli Malı Haftası şiirleri ve mesajları! Yerli Malı Haftası nedir, neden kutlanır?

14.12.2020 13:16 | Son Güncelleme:
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Yerli Malı Haftası 2020.. En güzel Yerli Malı Haftası şiirleri ve mesajları! Yerli Malı Haftası nedir, neden kutlanır?

2020 Yerli Malı Haftası ne zaman öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. 12 Aralık tarihinde başlayan Yerli Malı Haftası 2020, 18 Aralık tarihinde sona erecek. Koronavirüsten dolayı online eğitim alan öğrenciler, en güzel Yerli Malı Haftası şiirleri araştırmaya başladı. Yerli Malı Haftası'nın önemi nedir merak eden öğrenciler için, en güzel Yerli Malı Haftası mesajları ve sözleri haberimizde.

Yerli Malı Haftası kutlu olsun! 12 -18 Aralık tarihleri arasında yapılan Yerli Malı Haftası her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlanıyor. Bu hafta boyunca öğrenciler tutumlu olmanın, yerli malı kullanmanın ve yatırım yapmanın önemini öğreniyor. Binlerce öğrenci Yerli Malı Haftası'nda okumak için kısa 2-3-5 kıtalık Yerli Malı Haftası şiirleri araştırıyor. 1946 yılından bu yana ülkemizde kutlanan Yerli Malı Haftası'nın önemi nedir? Okullarda öğrencileri bilinçlendirmek amacıyla kutlanan ve özel olarak etkinlikler düzenlenen Yerli Malı Haftası'nda, Yerli Malı Haftası sözleri ve mesajları sadece öğrenciler için değil, diğer vatandaşlar için de önem taşıyor. Yerli Malı Haftası'nda okunacak kısa şiirler ve anlamlı sözler haberimizde...

YERLİ MALI HAFTASI'NIN ÖNEMİ VE TARİHİ NEDİR?

Yerli Malı Haftası diğer adıyla Resmî adıyla Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası, 12-18 Aralık tarihleri arasında Türkiye'de tüm okullarda kutlanır. Peki Yerli Malı Haftası nasıl ortaya çıktı? I. Dünya Savaşı sonrası oluşan ekonomik darboğazın ardından yabancı ülkelere para akışının önünün kesilmesi ve toplumsal tutum bilincinin oluşması amaçlanmıştır. Bu amaçla Atatürk başkanlığında, 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi toplandı. Bu kongrede yurdun bağımsızlığının korunması, yerli mallar üretilmesi ve kullanılması kararlaştırıldı. Dönemin başbakanı İsmet İnönü 12 Aralık 1929 tarihinde TBMM’de bir konuşma yaptı. Konuşmasında ulusal ekonomi, yerli malı ve tutumlu olma konularını anlattı. 1946 yılından itibaren Yerli Malı Haftası olarak kutlandı. 1983 yılında adı Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak değiştirildi.

YERLİ MALI HAFTASININ AMACI

Yerli Malı Haftası'nın amacı, yerli tüketimin önemi vurgulanırken, yerli malı tüketiminin bilinçli olarak artmasıdır. Bu hafta boyunca öğrenciler tutumlu olmanın, yerli malı kullanmanın ve yatırım yapmanın önemini öğreniyor. Vatandaşların mallarını, eşyalarını ve zamanlarını sağlıklı bir şekilde kullanarak, ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra kalan kazancıyla yatrım yapmasını ve tutumlu olmasını hedefleyen Yerli Malı Haftası oldukça büyük öneme sahiptir. Ürettiğimiz yerli malların tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Yerli Malı Haftası kişilere bilinçli bir tüketici olmayı da öğretir.

YERLİ MALI HAFTASI NE ZAMAN KUTLANIYOR?

Yerli Malı Haftası bu yıl okullarda 12 – 18 Aralık tarihleri arasında kutlanmaktadır. Bu tarihler arasında tutum, Türk malları ve yatırım üzerine konuşmalar yapılır. Ayrıca öğrenciler Yerli Malı Haftası şiirleri ve Yerli Malı Haftası skeçleri oynarlar. İşte Yerli Malı Haftası mesajları ve en güzel Yerli Malı Haftası sözleri...

YERLİ MALI HAFTASI MESAJLARI 2020

Yerli Malı Haftası için en güzel sözler;

  • İşten artmaz, dişten artar.

  • Bugünün işini yarına bırakma.

  • Güvenme varlığa, düşersin darlığa.

  • Ak akçe kara gün içindir.

  • Ayağını yorganına göre uzat.

  • Damlaya damlaya göl olur.

  • Har vurup, harman savurma.

  • Sakla samanı, gelir zamanı.

  • Tutumlu olan kimse fakir olmaz.

  • Cennetin kapısını cömert açar.

  • Ucuzdur vardır illeti, pahalıdır vardır hikmeti.

  • Ekmek olmayınca, yemek olmaz.

  • Gençlikte taş taşı, ihtiyarlıkta ye aşı.

  • Yerli malı Türk'ün malı, her Türk onu kullanmalı!

    • YERLİ MALI HAFTASI ŞİİRLERİ…

    Koronavirüsten dolayı online(çevremiçi) eğitim alan öğrenciler Yerli Malı Haftası 2020'yi evde kutluyorlar. En güzel Yerli Malı Haftası şiirlerini araştıran öğrenciler için kısa Yerli Malı Haftası şiirleri...

    YURDUMUZDA YETİŞİR

    Meyvenin en tatlısı
    Sebzenin kat katlısı
    Buğdayların en hası
    Yurdumuzda yetişir.

    Çilek, vişne, portakal.
    Çeşit çeşit elmalar
    İncir dersen, içi bal
    Yurdumuzda yetişir.

    Erik, badem, zerdali.
    Ya, duta ne demeli?
    Ayva, üzüm, şeftali
    Yurdumuzda yetişir.

    Mandalina, ayvalar
    Kavun, karpuz ve de nar.
    Pırasa, karnabahar
    Yurdumuzda yetişir.

    Bunu herkes bilmeli.
    Yurda hizmet etmeli.
    Kalkınmak istiyorsa
    Yerli mal tüketmeli

    Ülkü Duysak

    MEYVELER YERLİ MALI

    Adımdır mandalina
    Sağlık veririm sana
    Pek sevimli meyveyim
    Bol bol yiyin bakayım

    Amasya elmasıyım
    Meyvelerin hasıyım
    Al sarı yanağım var
    Beni yersen kan yapar

    Ankara'dır memleketim
    Koyu sarıdır rengim
    Isırınca bal akar
    Yiyenlere can katar

    Al portakal bal portakal
    Yemezsen de seyrine dal
    Kokum bile başka benim
    Şerbet dolu hep bedenim

    İzmir'in üzümleri
    Sevilmez mi arkadaş
    İnsanlara pek yarar
    Kurusu var yaşı var

    Çiçek olur açılırım
    Mercan gibi saçılırım
    Hastaya nar sorulmaz
    Şurubuna doyulmaz.

    YERLİ MALI

    Üstüm, başım, İçim, dışım.
    Ayakkabım yerli malı…
    Vatanını seven insan,
    Yerli malı kullanmalı.

    Neden param avuç avuç
    Yabancıya gitsin bütün?
    O paralar diken olur,
    Canımızı yakar bir gün.

    Yerli malı duruyorken
    Yabancıya bakar mıyım?
    İşçimizin emeğini
    Bile bile yıkar mıyım?

    Çeşidi az olsa bile,
    Yerli malı, vatan malı
    Başka türlü düşünenler
    Varlığından utanmalı.

    Hakkı Sunat

    YERLİ MALI VE TUTUM

    Arpa, buğday isteyen,
    Tarlaya tohum eker,
    Gelecek kaygısını
    Akıllı olan çeker.

    Ben ibretle bakarım
    Arıya, karıncaya
    Paramın bir kısmını
    Atarım kumbaraya.

    Yurduma hizmet için
    Her zaman tutumluyum
    Yerli malı giyerim,
    Ben bir Türk çocuğuyum.

    Mustafa YILMAZKAYA

    EKMEK TASARRUFU

    Ekmek bir nimettir
    Soframıza berekettir
    Nimetimizi atmayalım
    Bereketimizi azaltmayalım

    Allah verdi ekmeği
    Elhamdülillah yemeyi
    Çok şükür öğrendik
    Biz tasarruf etmeyi

    BEN TUTUMLU ÇOCUĞUM

    Ben tutumlu çocuğum.
    Bana öğretti anam.
    Ben tutumlu çocuğum.
    Fazla para harcamam.

    Budur tutum usulü,
    Koşmalı yerlilere.
    Yurdun yerli ürünü
    Yakışmalı herkese.

    Her gün bilgi atarız,
    Kafamız kumbaradır.
    Yarın bilgi satarız,
    Bu bilgiler paradır.

    Bugün derse çalışan,
    Sonra para kazanır.
    Çalışmaya alışan,
    Yarınını kazanır.

    Sağlıksız pis olanın,
    İyi olmaz yarası.
    Böyle başta olanın,
    Yoktur ilaç parası.

    Sağlıklı, sağlam olmak,
    Tutumluluk demektir.
    Tutumlu çocuk olmak,
    Vatanını sevmektir.

    Celal Sıtkı GÜRLER

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