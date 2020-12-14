Yerli Malı Haftası 2020.. En güzel Yerli Malı Haftası şiirleri ve mesajları! Yerli Malı Haftası nedir, neden kutlanır?

Yerli Malı Haftası kutlu olsun! 12 -18 Aralık tarihleri arasında yapılan Yerli Malı Haftası her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlanıyor. Bu hafta boyunca öğrenciler tutumlu olmanın, yerli malı kullanmanın ve yatırım yapmanın önemini öğreniyor. Binlerce öğrenci Yerli Malı Haftası'nda okumak için kısa 2-3-5 kıtalık Yerli Malı Haftası şiirleri araştırıyor. 1946 yılından bu yana ülkemizde kutlanan Yerli Malı Haftası'nın önemi nedir? Okullarda öğrencileri bilinçlendirmek amacıyla kutlanan ve özel olarak etkinlikler düzenlenen Yerli Malı Haftası'nda, Yerli Malı Haftası sözleri ve mesajları sadece öğrenciler için değil, diğer vatandaşlar için de önem taşıyor. Yerli Malı Haftası'nda okunacak kısa şiirler ve anlamlı sözler haberimizde...

YERLİ MALI HAFTASI'NIN ÖNEMİ VE TARİHİ NEDİR?

Yerli Malı Haftası diğer adıyla Resmî adıyla Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası, 12-18 Aralık tarihleri arasında Türkiye'de tüm okullarda kutlanır. Peki Yerli Malı Haftası nasıl ortaya çıktı? I. Dünya Savaşı sonrası oluşan ekonomik darboğazın ardından yabancı ülkelere para akışının önünün kesilmesi ve toplumsal tutum bilincinin oluşması amaçlanmıştır. Bu amaçla Atatürk başkanlığında, 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi toplandı. Bu kongrede yurdun bağımsızlığının korunması, yerli mallar üretilmesi ve kullanılması kararlaştırıldı. Dönemin başbakanı İsmet İnönü 12 Aralık 1929 tarihinde TBMM’de bir konuşma yaptı. Konuşmasında ulusal ekonomi, yerli malı ve tutumlu olma konularını anlattı. 1946 yılından itibaren Yerli Malı Haftası olarak kutlandı. 1983 yılında adı Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak değiştirildi.