Yerli Malı Haftası 2020.. En güzel Yerli Malı Haftası şiirleri ve mesajları! Yerli Malı Haftası nedir, neden kutlanır?

Yerli Malı Haftası kutlu olsun! 12 -18 Aralık tarihleri arasında yapılan Yerli Malı Haftası her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlanıyor. Bu hafta boyunca öğrenciler tutumlu olmanın, yerli malı kullanmanın ve yatırım yapmanın önemini öğreniyor. Binlerce öğrenci Yerli Malı Haftası'nda okumak için kısa 2-3-5 kıtalık Yerli Malı Haftası şiirleri araştırıyor. 1946 yılından bu yana ülkemizde kutlanan Yerli Malı Haftası'nın önemi nedir? Okullarda öğrencileri bilinçlendirmek amacıyla kutlanan ve özel olarak etkinlikler düzenlenen Yerli Malı Haftası'nda, Yerli Malı Haftası sözleri ve mesajları sadece öğrenciler için değil, diğer vatandaşlar için de önem taşıyor. Yerli Malı Haftası'nda okunacak kısa şiirler ve anlamlı sözler haberimizde...
Yerli Malı Haftası diğer adıyla Resmî adıyla Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası, 12-18 Aralık tarihleri arasında Türkiye'de tüm okullarda kutlanır. Peki Yerli Malı Haftası nasıl ortaya çıktı? I. Dünya Savaşı sonrası oluşan ekonomik darboğazın ardından yabancı ülkelere para akışının önünün kesilmesi ve toplumsal tutum bilincinin oluşması amaçlanmıştır. Bu amaçla Atatürk başkanlığında, 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi toplandı. Bu kongrede yurdun bağımsızlığının korunması, yerli mallar üretilmesi ve kullanılması kararlaştırıldı. Dönemin başbakanı İsmet İnönü 12 Aralık 1929 tarihinde TBMM’de bir konuşma yaptı. Konuşmasında ulusal ekonomi, yerli malı ve tutumlu olma konularını anlattı. 1946 yılından itibaren Yerli Malı Haftası olarak kutlandı. 1983 yılında adı Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak değiştirildi.
Yerli Malı Haftası'nın amacı, yerli tüketimin önemi vurgulanırken, yerli malı tüketiminin bilinçli olarak artmasıdır. Bu hafta boyunca öğrenciler tutumlu olmanın, yerli malı kullanmanın ve yatırım yapmanın önemini öğreniyor. Vatandaşların mallarını, eşyalarını ve zamanlarını sağlıklı bir şekilde kullanarak, ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra kalan kazancıyla yatrım yapmasını ve tutumlu olmasını hedefleyen Yerli Malı Haftası oldukça büyük öneme sahiptir. Ürettiğimiz yerli malların tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Yerli Malı Haftası kişilere bilinçli bir tüketici olmayı da öğretir.
Yerli Malı Haftası bu yıl okullarda 12 – 18 Aralık tarihleri arasında kutlanmaktadır. Bu tarihler arasında tutum, Türk malları ve yatırım üzerine konuşmalar yapılır. Ayrıca öğrenciler Yerli Malı Haftası şiirleri ve Yerli Malı Haftası skeçleri oynarlar. İşte Yerli Malı Haftası mesajları ve en güzel Yerli Malı Haftası sözleri...
Yerli Malı Haftası için en güzel sözler;
İşten artmaz, dişten artar.
Bugünün işini yarına bırakma.
Güvenme varlığa, düşersin darlığa.
Ak akçe kara gün içindir.
Ayağını yorganına göre uzat.
Damlaya damlaya göl olur.
Har vurup, harman savurma.
Sakla samanı, gelir zamanı.
Tutumlu olan kimse fakir olmaz.
Cennetin kapısını cömert açar.
Ucuzdur vardır illeti, pahalıdır vardır hikmeti.
Ekmek olmayınca, yemek olmaz.
Gençlikte taş taşı, ihtiyarlıkta ye aşı.
Koronavirüsten dolayı online(çevremiçi) eğitim alan öğrenciler Yerli Malı Haftası 2020'yi evde kutluyorlar. En güzel Yerli Malı Haftası şiirlerini araştıran öğrenciler için kısa Yerli Malı Haftası şiirleri...
YURDUMUZDA YETİŞİR
Meyvenin en tatlısı
Sebzenin kat katlısı
Buğdayların en hası
Yurdumuzda yetişir.
Çilek, vişne, portakal.
Çeşit çeşit elmalar
İncir dersen, içi bal
Yurdumuzda yetişir.
Erik, badem, zerdali.
Ya, duta ne demeli?
Ayva, üzüm, şeftali
Yurdumuzda yetişir.
Mandalina, ayvalar
Kavun, karpuz ve de nar.
Pırasa, karnabahar
Yurdumuzda yetişir.
Bunu herkes bilmeli.
Yurda hizmet etmeli.
Kalkınmak istiyorsa
Yerli mal tüketmeli
Ülkü Duysak
MEYVELER YERLİ MALI
Adımdır mandalina
Sağlık veririm sana
Pek sevimli meyveyim
Bol bol yiyin bakayım
Amasya elmasıyım
Meyvelerin hasıyım
Al sarı yanağım var
Beni yersen kan yapar
Ankara'dır memleketim
Koyu sarıdır rengim
Isırınca bal akar
Yiyenlere can katar
Al portakal bal portakal
Yemezsen de seyrine dal
Kokum bile başka benim
Şerbet dolu hep bedenim
İzmir'in üzümleri
Sevilmez mi arkadaş
İnsanlara pek yarar
Kurusu var yaşı var
Çiçek olur açılırım
Mercan gibi saçılırım
Hastaya nar sorulmaz
Şurubuna doyulmaz.
YERLİ MALI
Üstüm, başım, İçim, dışım.
Ayakkabım yerli malı…
Vatanını seven insan,
Yerli malı kullanmalı.
Neden param avuç avuç
Yabancıya gitsin bütün?
O paralar diken olur,
Canımızı yakar bir gün.
Yerli malı duruyorken
Yabancıya bakar mıyım?
İşçimizin emeğini
Bile bile yıkar mıyım?
Çeşidi az olsa bile,
Yerli malı, vatan malı
Başka türlü düşünenler
Varlığından utanmalı.
Hakkı Sunat
YERLİ MALI VE TUTUM
Arpa, buğday isteyen,
Tarlaya tohum eker,
Gelecek kaygısını
Akıllı olan çeker.
Ben ibretle bakarım
Arıya, karıncaya
Paramın bir kısmını
Atarım kumbaraya.
Yurduma hizmet için
Her zaman tutumluyum
Yerli malı giyerim,
Ben bir Türk çocuğuyum.
Mustafa YILMAZKAYA
Ekmek bir nimettir
Soframıza berekettir
Nimetimizi atmayalım
Bereketimizi azaltmayalım
Allah verdi ekmeği
Elhamdülillah yemeyi
Çok şükür öğrendik
Biz tasarruf etmeyi
BEN TUTUMLU ÇOCUĞUM
Ben tutumlu çocuğum.
Bana öğretti anam.
Ben tutumlu çocuğum.
Fazla para harcamam.
Budur tutum usulü,
Koşmalı yerlilere.
Yurdun yerli ürünü
Yakışmalı herkese.
Her gün bilgi atarız,
Kafamız kumbaradır.
Yarın bilgi satarız,
Bu bilgiler paradır.
Bugün derse çalışan,
Sonra para kazanır.
Çalışmaya alışan,
Yarınını kazanır.
Sağlıksız pis olanın,
İyi olmaz yarası.
Böyle başta olanın,
Yoktur ilaç parası.
Sağlıklı, sağlam olmak,
Tutumluluk demektir.
Tutumlu çocuk olmak,
Vatanını sevmektir.
Celal Sıtkı GÜRLER
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