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"Eşim yersizce kıskanıyordu" deyip mahkemenin yolunu tuttu: Kocasını küçük düşüren kadın "tam kusurlu"

30.06.2024 12:46
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Sakarya'da bir kadın eşini başkalarının yanında hakaret ederek küçük düşürdü. Koca dava açtı, mahkeme kadını tam kusurlu buldu. Mahkemeden emsal nitelikte bir karar geldi.

"Eşim yersizce kıskanıyordu" deyip mahkemenin yolunu tuttu: Kocasını küçük düşüren kadın "tam kusurlu"

Yargıtay, eşe başkasının yanında hakaret etmeyi boşanma nedeni saydı. Eşine başkalarının yanında hakaret eden kadın, boşanma davasında tam kusurlu bulundu. Kadının temyiz başvurusunu reddeden Yargıtay, kadının kusurlu sayılarak tarafların boşanmasına ilişkin kararı onadı.

"KARIM YERSİZ KISKANÇLIKLAR YAPIP BENİ TEHDİT ETTİ"

Dairenin kararına göre, Sakarya'da yaşayan bir kişi, karısının, yersiz kıskançlıklar yaptığını, başka insanların yanındayken kendisine tehditte bulunduğunu ve hakaret ettiğini ileri sürerek boşanma davası açtı.

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"KOCASINA BAŞKALARININ YANINDA HAKARET ETTİ"

Davaya bakan yerel mahkeme, "davalı kadının, davacı eşine başkalarının yanında hakaret ettiği, çeşitli ithamlarda bulunduğu, bu eylemlerin üçüncü kişilerin huzurunda yaşandığı ve davacının toplum nazarında zor duruma düştüğü" gerekçesiyle kadını tam kusurlu buldu ve tarafların boşanmalarına karar verdi.

BOŞANMA KARARI

İstinaf başvurusu Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesince reddedilen kadın, kararı temyiz etti. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, davalı kadının tam kusurlu kabul edilerek tarafların boşanmalarına ilişkin yerel mahkeme kararını onadı.

Dairenin gerekçesinde, yerel mahkeme kararının hukuk kuralları, usul ve kanuna uygun olduğu belirtilerek, davalı kadın vekili tarafından temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmediği aktarıldı.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Express


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